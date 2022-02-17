من غير بيض وبطريقة صحية ومقرمشة أعملي القرنبيط المقلي على أصوله بطعم ومذاق شهي ولذيذ

يعد القرنبيط من أجمل أنواع الخضراوات التي يحبها الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار فقد توجد وصفات عديدة جدا يمكن تقديمها بإستخدام القرنبيط، فمن ضمن هذه الوصفات هي وصفة القرنبيط المقلي وصينية القرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل ومخلل القرنبيط وغير ذلك الكثير فالوصفة المحببة والمفضلة بالنسبة لكل الناس هي وصفة القرنبيط المقلي.

فدائما تسعى جميع السيدات عن الطريقة الصحيحة لقلي القرنبيط بشرط أن يكون مقرمش وهش والذي يساعد على ذلك هو إستخدام خلطة أو عجينة قد تتكون من الدقيق والنشا والبيكينج بودر، حيث أن النشا هو الذي يجعله مقرمش جدا فقد نجد عدد من الأمهات يضيفون إلى هذه الخلطة البيض، فهذا يجعل القرنبيط طري وبسبب هذا نجد عدد منهم يستغنون عنه ولكن لكي يكون القرنبيط مقرمش لابد من تقطيعه على شكل زهرات صغيرة الحجم أما القطع الكبيرة لا يكون كما نريده.

مكونات القرنبيط المقلي المقرمش بدون بيض

يوجد القرنبيط بكثره في فصل الشتاء، فهو من أهم أنواع الخضار الصحى الذي يعمل على تقوية وتغذية خلايا الجسم وإمداها بالطاقة ويعمل على تقوية العظام والمفاصل لإحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المختلفة فهو يحافظ على تدفق الدم بصورة طبيعية إلى القلب ويمنع الجلطات الدماغية بنسبة كبيرة كما أنه مفيد جدا لمرضى السكر، فهو له العديد من الوصفات التى يحبها الجميع منها، القرنبيط المقلي بدون بيض، هذه الوجبة غنيه بالبروتين المشبع ولا تكلفنا الكثير فى إعدادها .

ثمرة واحدة من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

كمية مناسبة من الشبت والبقدونس.

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء.

كمية مناسبة من الملح والكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بدون بيض