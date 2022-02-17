أعملي المكرونة البشاميل بالفراخ وصوص البشاميل الرهيب على أصوله بطعم لذيذ

توجد أكلات كثيرة مفضلة لدى بعض الناس وخاصة الأطفال ومن أحلى وألذ هذه الأكلات هي المكرونة البشاميل حيث أنها من أجمل المأكولات والتي يعشقها أغلبية الأشخاص ويريدون تناولها دائما، ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الأكلة في صينية أو في طاجن ويمكن أن يتم عملها بإستخدام الفراخ أو اللحمة المفرومة ونضيف إليها كمية مناسبة من الجبن المختلفة.

وهي تكون على حسب الرغبة ونجد عدد من السيدات يفضلون عمل المكرونة البشاميل بإستخدام المكرونة الفرن ونجد عدد آخر منهم يفضلون إستعمال المكرونة الإسباجتي، وعادة نقوم بعمل المكرونة بشاميل باللحمة المفرومة ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدمها بطريقة مختلفة وهذا من خلال إستخدام الفراخ، وتكون بنفس الطريقة والمكونات ولكن يمكننا أن نستبدل اللحمة بالفراخ، ويمكن أن تكون مفرومة أو يتم تقطيعها لكي تكون في النهاية شاورما وطريقة تجهيزها سريعة وسهلة.

مكونات المكرونة البشاميل بالفراخ

نصف كيلو صدور الفراخ.

نصف كيلو من المكرونة الفرن.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكركم والزنجبيل.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ