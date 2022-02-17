نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي المكرونة البشاميل بالفراخ وصوص البشاميل الرهيب على أصوله بطعم لذيذ في المقال التالي
توجد أكلات كثيرة مفضلة لدى بعض الناس وخاصة الأطفال ومن أحلى وألذ هذه الأكلات هي المكرونة البشاميل حيث أنها من أجمل المأكولات والتي يعشقها أغلبية الأشخاص ويريدون تناولها دائما، ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الأكلة في صينية أو في طاجن ويمكن أن يتم عملها بإستخدام الفراخ أو اللحمة المفرومة ونضيف إليها كمية مناسبة من الجبن المختلفة.
وهي تكون على حسب الرغبة ونجد عدد من السيدات يفضلون عمل المكرونة البشاميل بإستخدام المكرونة الفرن ونجد عدد آخر منهم يفضلون إستعمال المكرونة الإسباجتي، وعادة نقوم بعمل المكرونة بشاميل باللحمة المفرومة ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدمها بطريقة مختلفة وهذا من خلال إستخدام الفراخ، وتكون بنفس الطريقة والمكونات ولكن يمكننا أن نستبدل اللحمة بالفراخ، ويمكن أن تكون مفرومة أو يتم تقطيعها لكي تكون في النهاية شاورما وطريقة تجهيزها سريعة وسهلة.
مكونات المكرونة البشاميل بالفراخ
- نصف كيلو صدور الفراخ.
- نصف كيلو من المكرونة الفرن.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ثمرتان من الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكركم والزنجبيل.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.
طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ
- يتم سلق المكرونة أولا فنضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان ثم نضع كمية المكرونة وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ورشة من الملح ونتركها حتى يتم سلقها.
- وبعد سلق المكرونة نرفعها من على النار ونضعها في مصفاه لتصفيتها من الماء جيدا ثم نقوم بتجهيز الفراخ فنضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت وعند تسخينها نضع الفراخ ويتم تقطيعه على شكل شرائح أو ممكن يكون مفروم.
- ويتم تقليبه حتى يتغير لونه ثم نضيف البصل ونستمر في التقليب وبعد خمس دقائق نضع الفلفل الأخضر الشرائح والطماطم الشرائح ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والبابريكا والكاري والكركم والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل.
- وبعد ذلك يتم إضافة البقدونس المفروم ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق تقريبا ونرفعها من على النار ثم نحضر إناء ونضع به خمس ملاعق كبيرة من الزيت وخمس ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض ونستمر في تقليب الدقيق.
- وعند تغيير لونه نضيف الحليب مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك للحصول على قوام كريمي ونرفعه من على النار ثم يتم تشغيل الفرن ونحضر صينية وندهنها بالزيت.
- وبعد ذلك نضيف الفراخ على المكرونة المسلوقة ونضيف إليهم نصف كمية البشاميل ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضعهم في الصينية ونضيف في النهاية البشاميل ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة.
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