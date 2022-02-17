معجزة مكون تكثيف وانبات وملئ فراغات الشعر بسرعة الصاروخ ضعيه لمدة أسبوع وسينمو بدون توقف

مشكلة الصلع تعد من المشكلات المزعجة التي تواجد العديد من الرجال فيرغبون في الحصول على حل مناسب لعلاج هذه المشكلة بشكل سريع لأنها تجعله يشعر بالإحراج والإكتئاب، وخاصة إذا كان في مرحلة شبابه مثلا عندما يكون في سن الثلاثينيات ففي هذا السن قد تصبح مشكلة الصلع من ضمن المشكلات الكبيرة التي تجعله يشعر بالتقدم في السن، فمن المعروف أن الصلع يحدث أو يوجد عند الأشخاص الذين يكونوا في عمر الأربعينات مثلا ولكن عند وجوده قبل هذا السن فيعتبر مشكلة لابد من حلها سريعا، ويكون الصلع عبارة عن وجود فراغات بالرأس وهذه الفراغات توجد دائما في مقدمة الرأس، ونجد أيضا عدد من النساء توجد لديهم نفس هذه الفراغات وتحدث هذه المشكلة نتيجة العديد من العوامل ومن أهمها هي العوامل الوراثية، حيث أن هذا العامل له دور كبير جدا في مشكلة الصلع لأنها تكون عند أغلب الأشخاص شئ وراثي وكذلك تظهر هذه المشكلة بسبب الضغط النفسي والتوتر وكثرة التدخين وغير ذلك الكثير، ولكن لكي نعالج هذه المشكلة لابد من إستخدام خلطة طبيعية فهذه الخلطة تساعد على إنبات الشعر وملئ الفراغات وتعالج هذه المشكلة بشكل نهائي فالخلطة التي تعمل على ذلك هي خلطة عصير البصل.

مكونات خلطة عصير البصل لعلاج الصلع

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

طريقة عمل خلطة عصير البصل لعلاج الصلع