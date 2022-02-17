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عمر شويل - جدة بكوب دقيق أعملي صوابع زينب المقرمشة على أصولها بمقادير غير مكلفة وطعم لذيذ زي الجاهز - ثقفني
صوابع زينب من الحلوى المشهورة في الكثير من البلاد العربية فهي مميزة بمذاق لذيذ وجميل وتتسم بقرمشة رائعة ولها شكل جذاب جدا وهي من ضمن أنواع الحلويات المشهورة والمعروفة منذو القدم وتتواجد وتنتشر حتى وقتنا هذا، حيث أن نجد الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار يحبونها لذلك تقوم كل السيدات بالبحث عن طريقة عملها في البيت، فالمقادير التي تتكون منها صوابع زينب بسيطة وتكون متوافرة ولكن المشكلة التي تواجه كل إمرأة في تحضيرها هي كيفية تشكيلها لتكون في النهاية مثل شكل صوابع زينب الجاهزة، ولكننا في هذا المقال نقدم إليكي أسهل طريقة لتشكيلها.
مكونات صوابع زينب
- نصف كوب كبير من دقيق السميد.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- رشة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- نصف كوب كبير من الماء الدافئ.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
- مكونات الشربات هي كوب واحد كبير من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل صوابع زينب
- يتم تجهيز الشربات حيث نضع وعاء على النار ونضع به الماء والسكر ونتركهم حوالى 10 دقائق ثم نضيف عصير الليمون ويتم تقليبهم ثم نتركهم لمدة دقيقة ويتم رفعه ونتركه حتى يبرد.
- ثم نقوم بتحضير طبق عميق ونضع به الدقيق الأبيض ودقيق السميد ورشة من الملح ومسحوق النشا والسكر والخميرة الفورية ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضيف الزيت النباتي.
- وبعد ذلك قومي بفرك خليط الدقيق مع الزيت حتى تتكون لدينا حبيبات رملية ثم نضع نصف كوب كبير من الماء الدافئ بشكل تدريجي ونستمر في العجن للحصول على عجينة متماسكة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها ثلث ساعة لكي ترتاح وبعد ذلك نقوم بتشكيلها على شكل كور متساوية الحجم ثم نحضر مصفاه أو مبشرة استانلس ونضع قطعة العجينة على المبشرة ونضغط عليها ويتم سحبها للأسفل.
- ونحضر طاسة عميقة ونضعها على كمية من الزيت وعند تسخينه نضع صوابع زينب ويتم إخراجها عندما تكون باللون البني ويتم وضعها في الشربات البارد مباشرة.
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