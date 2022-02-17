معجزة كريم الحلبة والعسل لتبييض الوجه وتسمين وملئ الخدود لوجه ممتلئ وقمر 14

تفتيح البشرة هو حلم كل النساء والفتيات الذين يعانون من البشرة السمراء أو داكنة اللون لأن من المعروف أن البشرة البيضاء تكون جذابة وملفتة لأنظار الناس، ولكن لا يرغبون في الحصول على بشرة بيضاء فقط ولكنهم يريدون أن يحصلوا على بشرة نقية وصافية وتكون نضرة بجانب تفتيحها، لأن قد توجد بعض المشاكل في البشرة تؤثر على شكلها العام وتكون ملحوظة وتستطيع أي فتاة أن تستخدم أي شيء لإخفائها والتخلص من هذه المشاكل، فأحيانا قد يوجد في البشرة البيضاء مشكلة الهالات السوداء فهي تكون ملفتة جدا أو وجود الرؤوس السوداء وأيضا ظهور حب الشباب والبثور والتصبغات وحروق أشعة الشمس وغير ذلك العديد، فكل هذا قد يؤثر تأثير كبير على شكل الوجه لذلك ترغب كل فتاة وإمرأة أن تحصل على بشرة نقية وخالية من العيوب التي تؤثر على جمال المرأة، لذلك نجد عدد كبير منهم يفضلون إستعمال مستحضرات التجميل التي يمكنها أن تخفي عدد من هذه المشاكل ولكن بشكل مؤقت ومع كثرة إستعمالهم تتدهور البشرة وتتلف تماما، ونجد عدد آخر منهم يفضلون إستخدام كريمات تفتيح أو كريمات أخرى يمكنها أن تعالج مشكلة من مشكلاتها، ولكن يوجد حل مناسب لعلاج كل هذا ولتبييض الوجه أيضا وهي إستخدام خلطة الحلبة والعسل.

مكونات خلطة الحلبة والعسل لتبييض الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الحلبة والعسل لتبييض الوجه