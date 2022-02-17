طريقة عمل المكرونة البشاميل على الطريقة المصرية بطعم ومذاق وريحة تجنن

تعد المكرونة البشاميل من اشهي الطعام الذي لا يخلو منه أي عزومة وخصوصاً في المناسبات لأنها وجبة سريعة ولذيذة وغنية بكثير من العناصر الغذائية التي توجد في الطعام حيث يمكن ان تكون وجبه غداء وحيده، ونقدم طريقه بسيطة وسهله جدا لعمل المكرونة بالبشاميل.

طريقة سهلة وسريعة لعمل المكرونة بالبشاميل

تعتبر المكرونة بالبشاميل من ألذ انواع المكرونه التي يفضلها الجميع وتعد المحببة لدي الكثير من الناس خاصة النساء، وتعتبر هذه الأكلة منتشره بشكل كبير في العالم العربي والغربي، وذلك لانها سريعه الطبخ ولذيذة وبها فوائد عديده ويمكنك اضافه العديد من الجبن مثل الشيدر والرومي والموزاريلا ولذلك يمكن تحضيرها بعدة الطرق.

المقادير:

كيلو مكرونة قلم .

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة .

ملعقة صلصة طماطم أو طماطم مبشورة.

فلفل أخضر

بيضة .

كوب دقيق .

نصف لتر لبن .

كوب من الشوربة أو الماء المغلي مضاف له مرق الدجاج.

ملح وفلفل وبهارات.

نصف كوب من السمن.

طريقة التحضير

لسلق المكرونة. نحضر إناء ونضع به ماء ونتركه يغلي ثم نضع المكرونة ثم نضع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل وملعقة كبيره من الزيت ونضع 1 مكعب من مرق الدجاج ونتركها من 10 الي 15 دقيقة علي النار.

عمل البشاميل. نضع إناء علي نار هادئة ونضع به زبده او سمنه علي حسب الرغبة ثم نضع دقيق حيث تكون كميه الدقيق مناسبه لكميه الزبده ثم نضع اللبن ونضع عليها بيضه ثم نقلب ونحركها جيدا حتي تتكاثف وتتماسك وتعطي القوام المناسب للبشاميل.

الحشوة