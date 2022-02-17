طريقة عمل الغريبة الناعمة علي أصولها بالمنزل وبطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من الجاهزة

الغريبة الناعمة من ألذ وأحلي المخبوزات التي يتم تناولها في أول أيام العيد وهى تعتبر فرحة وعادة لدي الجميع التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وكما أن معظم الناس يفضلون للغاية أكل كحك العيد خاصتا النواعم وذلك مثل البيتي فور، والغريبة، والكحك الناعم والبسكويت، والتي يفضل عملها في المنزل وذلك من خلال مكوناتها البسيطة والسهلة والصحية والمغذية جداً للصحة العامة، ولذلك ليس من الضروري شرائها من محلات الحلويات ذات الأسعار العالية، وكما أن الغريبة من المخبوزات التي لها العديد من طرق التحضير والكثيرة من الأشكال المختلفة، وهناك العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة التي يحتوي عليها، وهناك العديد من السيدات الذين يبحثون عن أفضل طريقة والتي نقدمها لك عزيزتي لأبسط وألذ طريقة لعمل الغريبة.

طريقة عمل الغريبة ومكوناتها

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

كوبان من السمنة الباردة.

ثلاث أكواب من السكر.

نصف ملعقة فانيليا.

رشه من الملح.

للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.

طريقة التحضير