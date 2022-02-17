نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيتي فور على أصوله بالمقادير المظبوطة أعملي البيتي فور بالمربي بطريقة دايبة دوب ألذ من المحلات في المقال التالي
البيتي فور يعد من أشهر حلويات عيد الفطر المبارك فهو من الحلوى المعروفة والتي تنتشر بكثرة في جميع الدول العربية حيث أنه يتميز بمذاق لذيذ ودايب وله رائحة جميلة، وهو سهل جدا وسريع في طريقة عمله فلا يتطلب إلى مقادير كثيرة وغير مكلف أيضا ومن الممكن أن يتم حشو البيتي فور بالشوكولاته أو بالمربى، ونقوم بتزيينه بصوص من الشوكولاته وجوز الهند أو الفستق المجروش وغير ذلك الكثير.
ويمكن أن نقوم بعمل البيتي فور الأصفر أو البني الذي يتم عمله بالكاكاو الخام، فهو له شكل جذاب جدا ومميز ويمتلك العديد من الأشكال المختلفة فمنها على شكل نجمة أو قلب وغير ذلك العديد، وأن البيتي فور لا يحتاج وقت كثير عند خبزه فهو لا يحتاج سوي عشر دقائق فقط وعندما نقوم بحشوه لابد أن نتركه ليلة كاملة حتى يبرد تماما.
مكونات البيتي فور بالمربى
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.
- نصف كوب كبير من السكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من مربى الفراولة.
- كمية مناسبة من المكسرات مثل جوز الهند للتزيين.
طريقة عمل البيتي فور بالمربى
- قومي بتحضير طبق عميق ونضع به بيضتان ونضيف إليهم ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة حتى نخفق البيض جيدا ويكون قوامه هش.
- ثم نقوم بوضع كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى على نفس السرعة حتى يتم تجانس البيض مع الزبدة ونحصل على قوام كريمي لونه فاتح وبعد ذلك يتم إضافة نصف كوب كبير من السكر البودر.
- ونستمر في خلط كل المكونات بالمضرب لكي يتم الحصول على خليط متجانس وناعم ويكون كريمي ثم نحضر طبق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- ثم نضع خليط الدقيق إلى القوام الكريمي ويتم عجنهم بإستخدام الإيد لمدة خمس دقائق فقط لنحصل على عجينة طرية ونتركها جانبا حوالي ربع ساعة حتي ترتاح ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- وقومي بإحضار صينية مناسبة ويتم تشكيل عجينة البيتي فور بالشكل المرغوب فيه ونضعه في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يكون لونه ذهبي ونقوم بإخراجه ونتركه حتى يبرد ثم قومي بحشوه بالمربى ويتم تزيينه بجوز الهند.
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