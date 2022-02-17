البيتي فور على أصوله بالمقادير المظبوطة أعملي البيتي فور بالمربي بطريقة دايبة دوب ألذ من المحلات

البيتي فور يعد من أشهر حلويات عيد الفطر المبارك فهو من الحلوى المعروفة والتي تنتشر بكثرة في جميع الدول العربية حيث أنه يتميز بمذاق لذيذ ودايب وله رائحة جميلة، وهو سهل جدا وسريع في طريقة عمله فلا يتطلب إلى مقادير كثيرة وغير مكلف أيضا ومن الممكن أن يتم حشو البيتي فور بالشوكولاته أو بالمربى، ونقوم بتزيينه بصوص من الشوكولاته وجوز الهند أو الفستق المجروش وغير ذلك الكثير.

ويمكن أن نقوم بعمل البيتي فور الأصفر أو البني الذي يتم عمله بالكاكاو الخام، فهو له شكل جذاب جدا ومميز ويمتلك العديد من الأشكال المختلفة فمنها على شكل نجمة أو قلب وغير ذلك العديد، وأن البيتي فور لا يحتاج وقت كثير عند خبزه فهو لا يحتاج سوي عشر دقائق فقط وعندما نقوم بحشوه لابد أن نتركه ليلة كاملة حتى يبرد تماما.

مكونات البيتي فور بالمربى

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضتان.

كمية مناسبة من مربى الفراولة.

كمية مناسبة من المكسرات مثل جوز الهند للتزيين.

طريقة عمل البيتي فور بالمربى