بمقادير تذوب في الفم أعملي الكحك الناعم بطريقة ناجحة وغير مكلفة وبطعم ألذ وأحلي من محلات المخبوزات

من الحلويات المشهورة والسهلة والتي يتم تجهيزها في الأعياد وبالتحديد في عيد الفطر المبارك هو الكحك الناعم أو يسمى بكحك العيد فهذا النوع من الحلوى ينتشر بكثرة في العديد من الدول العربية وفي مصر بالأخص، حيث أن جميع المصريين يعشقون تناول الكحك في الأعياد فيرغبون في شراؤه من محلات الحلويات ولكن معظم الأمهات يحبون أن يقومون بخبزه في المنزل، فهي يعد عادة بالنسبة لهم أو تكون فرحة ومصدر للسعادة بالنسبة لجميع الأطفال ويقوموا أيضا بالعديد من الحلويات غير الكحك فمنها الغريبة والفايش والبسكويت والبيتي فور والمعمول وغيرهم.

مكونات الكحك الناعم

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من السمنة البلدى.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ريحة الكحك.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من السكر البودر للتزيين.

طريقة عمل الكحك الناعم