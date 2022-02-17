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عمر شويل - جدة بمقادير تذوب في الفم أعملي الكحك الناعم بطريقة ناجحة وغير مكلفة وبطعم ألذ وأحلي من محلات المخبوزات - ثقفني
من الحلويات المشهورة والسهلة والتي يتم تجهيزها في الأعياد وبالتحديد في عيد الفطر المبارك هو الكحك الناعم أو يسمى بكحك العيد فهذا النوع من الحلوى ينتشر بكثرة في العديد من الدول العربية وفي مصر بالأخص، حيث أن جميع المصريين يعشقون تناول الكحك في الأعياد فيرغبون في شراؤه من محلات الحلويات ولكن معظم الأمهات يحبون أن يقومون بخبزه في المنزل، فهي يعد عادة بالنسبة لهم أو تكون فرحة ومصدر للسعادة بالنسبة لجميع الأطفال ويقوموا أيضا بالعديد من الحلويات غير الكحك فمنها الغريبة والفايش والبسكويت والبيتي فور والمعمول وغيرهم.
مكونات الكحك الناعم
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- نصف كيلو من السمنة البلدى.
- ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ريحة الكحك.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- كمية مناسبة من السكر البودر للتزيين.
طريقة عمل الكحك الناعم
- نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه رشة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ثم يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.
- وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ريحة الكحك ثم نقوم بتقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها ثم يتم تجهيز إناء كبير ونضع به نصف كيلو من السمنة البلدى ونضعه على النار لذوبان السمنة جيدا ثم نرفعها من على النار.
- وعندما تبرد السمنة قليلا نضيف خليط الدقيق ويتم عجنهم أو تقليبهم بإستخدام ملعقة خشبية ومع الإستمرار في العجن نضيف تدريجيا كوب واحد كبير من الحليب السائل لكي نحصل على عجينة سهلة التشكيل وتكون ناعمة.
- ونترك العجينة حتى ترتاح ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية ويتم تشكيل عجينة الكحك على شكل كرات صغيرة الحجم وبعد الإنتهاء يتم الضغط على هذه الكور قليلا ويتم تزيينها بالمنقاش.
- ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركه حتى يكون لونه ذهبي وبعد أن يبرد نضيف إليه رشة من السكر البودر للتزيين.
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