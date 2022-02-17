بمقادير اقتصادية أعملي كيك الشوكولاتة غرقانة بالصوص بطعم هش وخفيف وفي 10 دقائق

من أحب الحلويات لدى الصغار والكبار هى التى يدخل فى مكوناتها الشيكولاتة، وتعد كيك الشيكولاتة من افضل الكيك الذي يفضله الأطفال، لما لها من طعم مميز ومذاق لذيذ، هناك بعض النساء يفضلون شراء الحلويات من أماكن الحلوى المخصصة لبيع الكيك لتوفير الوقت، ولكن مايميز كيكة الشيكولاتة إنها سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة موجودة فى كل بيت، ولذلك سوف نعرض فى هذا المقال عمل كيك الشيكولاتة بطريقة سهلة.

وصفه كيك الشيكولاتة

تعد كيكة الشيكولاتة فى المناسبات والأعياد وفى كل الأوقات، فهى تمتاز بسهولة تحضيرها ومقاديرها البسيطة، ومن الممكن أن نقوم بتحضير كيك الشيكولاتة مع صوص الشيكولاتة الذى يكسب الكيك الطعم والرائحة اللذيذة.

مكونات عمل كيك الشيكولاتة

3 كوب دقيق أبيض.

3 بيضات.

كوب لبن.

3 معالق كاكاو كبيرة.

كوب سكر.

كوب سمن أو زيت حسب الرغبه.

معلقة كبيرة من البيكنج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

تحضير وصفه كيك الشيكولاتة

نحضر وعاء كبيرونضع بداخله الدقيق والبيكنج باودر والملح والكاكاو ونخلطهم جيداً.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله البيض والزيت واللبن والسكر والفانيليا ونقوم بخلطهم جيداً حتى يتمازج مع بعض.

نسكب الخليط فى وعاء الدقيق ونقلبهم جيداً لمدة دقيقتين.

نحضر قالب الكيك مدهون بالسمن والدقيق، ثم نسكب الخليط داخل القالب.

نقوم بتسخين الفرن ونضع القالب على درجة حرارة 180، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج، ثم يخرج من الفرن.

تحضير صوص الشيكولاتة

صوص الشيكولاتة يستخدم فى تزيين الكيك أو لعمل التورته ونقوم بوضعه فوق الكيك، فهو يكسب الكيك مذاق رائع ومميز.

المكونات

3 معالق كبار كاكاو خام.

2 كوب لبن.

معلقتين كبار من السمن.

2 كوب من الماء

معلقة كبيرة كريم شانتيه.

معلقة صغيرة نشا.

3 معالق سكر.

شيكولاتة كادبورى.

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة