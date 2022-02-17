تفصيص الرمان بسرعة عالية ستفصصين 10 حبات في دقيقة وأيضا طريقة التخزين لسنة كاملة

هناك العديد من الفواكه الرائعة، لكن بوجود فاكهة الرمان والتي تتغلب على الجميع في مذاقها الرائع جدا كما أن شكلها الخارجي يختلف عن أي فاكهة أخرى وتحتاج لبذل مجهود كبير حتى تستطيع أن تؤكل هذه الثمر في النهاية، لكن سوف نقدم أفضل طريقة تمكنك من تقشير الرمان بكل سهولة دون اللجوء إلى طرق تؤدي إلى تلف ثمرة الرمان وتلك الطريقة تعد سهلة جدا عليك فقط عليك أن تتبع الخطوات.

تقشير الرمان بكل سهولة

كما ذكرنا أن هناك طريقة لتقشير الرمان بكل سهولة وتستطيع أن توفر من الجهد والوقت الذي سوف تستخدمه فى تفصيص الرمان بالطريقة التقليدية:

احضر ثمرة الرمان، وأيضا احضر السكينة.

قم بالتقطيع أولا من رأس الرمانة إلى أسفلها ثم بعد ذلك عليك أن تمرر السكينة فى جوانب ثمرة الرمان.

بعد ذلك عليك أن تزيل القشور الجانبية وتتخلص منها جميعا.

بعد ذلك عليك أن تفتح الرمان ثم تخرج القشرة البيضاء الداخلية وبعد ذلك يمكنك أن تحضر طبق ثم عليك أن تقوم بتفصيص الرمان بكل صبر حتى لا تدمر الفصوص ويخرج منها العصير الخاص بها.

تخزين الرمان لفترة طويلة

نعلم جميعا أن الرمان يتم طرحه في الأسواق في فصل الخريف فقط ويكون لمدة محدودة جدا لذلك يمكنك أن تحضر منه الكثير وبعد ذلك عليك أن تخزنه، لكن يجب أن تتبع طريقة صحيحة في عملية التخزين: