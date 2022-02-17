تحذير هام.. هذه العلامة لو ظهرت عليك تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك

جميعنا نعلم الفوائد الهامة للفيتامينات، والتي تمد الجسم بها وتعمل على تنظيمات الإفرازات والسوائل لدى الجسم وفى حالة تحدثنا عن فوائد الفيتامينات لن يكفينا الوقت، لكن سوف نتحدث عن فيتامين ب ١٢بالتفصيل والذي يلقب بفيتامين الحياة وعندما يحدث خلل فى هذا الفيتامين يسبب كوارث في الجسم ومشاكل كثيرة جدا يصعب حلها، لذلك في هذا المقال سنتحدث عن العلامات التي تشير إلى وجود نقص في هذا الفيتامين.

علامات تدل على نقص فيتامين ب١٢

هناك بعض العلامات والتي تعمل على تنبيهك أنك تذهب إلى مرحلة خطرة جدا يصعب أن تجد حلا لها ومن أهم هذه العلامات:

عندما تشعر أنك دائماً تشعر بالتعب والإرهاق.

يكون لديك فقر في الدم ووجود أنيميا حادة.

وجود تساقط في الشعر.

تغير لون الجلد وتحوله إلى الشحوب طيلة الوقت.

أنك تشعر دائما بعدم وجود طاقة تساعدك على القيام بأي شيئ.

ومن ضمن العلامات الخطرة جدا هو التأثير على خلايا المخ، والتي تسبب بعد ذلك الخرف وهذا العرض يصعب معالجته.

دائما تشعر بالتنميل لدى اليدين والأرجل.

نصائح لزيادة فيتامين ب١٢

هناك عدة نصائح يجب أن تتبعها حتى تتجنب نقص فيتامين الحياة والذي يسبب مشاكل عديدة وتم ذكر العلامات التي تدل على وجود نقص في هذا الفيتامين: