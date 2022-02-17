نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطريقة ناجحة ودايبة وبدون تكلفة في المقال التالي
تعتبر الغريبة من أنواع الحلويات المشهورة في عيد الفطر المبارك وهي تعد من الحلوى التي يعشقها الكثير من الناس والأطفال بالتحديد وعادة يتم عملها أو تقديمها في المناسبات والأعياد، فيمكننا أن نقوم بتجهيزها في المنزل بكل سهولة حيث أن المقادير التي تتكون منها الغريبة بسيطة وإقتصادية وممكن أن تكون متوافرة في أي مطبخ، وهي تكون عبارة عن دقيق وسكر بودر وسمنة أو ممكن أن نضع زبدة فهي تعطيها مذاق ورائحة جميلة جدا وتجعلها دايبة، وتكون الغريبة علي شكل كرات صغيرة الحجم.
ويمكن أن يتم تزيينها بالمكسرات مثل الفستق أو البندق وغيرهم، أو من الممكن أن نأخذ كمية قليلة جدا من عجينة الغريبة ونضيف إليها رشة من الكاكاو الخام ويتم عجنها، ويمكننا أن نقوم بتزيين الغريبة بها حيث نقوم بعمل كرات صغيرة جدا من عجينة الكاكاو ونضعها على الغريبة ونضغط عليها فهي تعطينا شكل حلو ورائع.
مكونات الغريبة الناعمة
- أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- كوبان كبيران من السمنة البلدى.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- كمية مناسبة من المكسرات مثل الفستق والبندق.
طريقة عمل الغريبة الناعمة
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى أو ممكن أن يتم عملها بإستخدام الزبدة ثم نحضر مضرب البيض الكهربائي، ويتم تشغيله على سرعة متوسطة ونستمر في خفق السمنة حتى يكون لونها أبيض فاتح ويكون قوامها كريمي وناعم ولا يوجد بها أي تكتلات.
- ثم قومي بإضافة كوب واحد كبير من السكر البودر ونستمر في تشغيل المضرب حتى يتم تجانس السكر مع السمنة ويتكون لدينا قوام هش وبعد ذلك يتم وضع أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ولكن نضعهم بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد.
- ونقوم بعجنها كثيرا وتكون عجينة الغريبة طرية جدا وناعمة وهشة وبعد الإنتهاء من العجن نتركها قليلا حتى ترتاح وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند وضع الغريبة بها.
- ثم نقوم بإحضار صينية ويتم دهنها بالسمنة أو بالزبدة وقومي بتشكيل الغريبة علي شكل كرات صغيرة الحجم وبعد الإنتهاء من التشكيل يتم الضغط عليها قليلا، ونضع عليها المكسرات سواء البندق أو الفستق ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حوالي عشر دقائق وعندما يكون لونها ذهبي فاتح نقوم بإخراجها ونتركها جانبا حتى تبرد ثم نضعها في طبق مناسب للتقديم.
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