بالمقادير المظبوطة أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطريقة ناجحة ودايبة وبدون تكلفة

تعتبر الغريبة من أنواع الحلويات المشهورة في عيد الفطر المبارك وهي تعد من الحلوى التي يعشقها الكثير من الناس والأطفال بالتحديد وعادة يتم عملها أو تقديمها في المناسبات والأعياد، فيمكننا أن نقوم بتجهيزها في المنزل بكل سهولة حيث أن المقادير التي تتكون منها الغريبة بسيطة وإقتصادية وممكن أن تكون متوافرة في أي مطبخ، وهي تكون عبارة عن دقيق وسكر بودر وسمنة أو ممكن أن نضع زبدة فهي تعطيها مذاق ورائحة جميلة جدا وتجعلها دايبة، وتكون الغريبة علي شكل كرات صغيرة الحجم.

ويمكن أن يتم تزيينها بالمكسرات مثل الفستق أو البندق وغيرهم، أو من الممكن أن نأخذ كمية قليلة جدا من عجينة الغريبة ونضيف إليها رشة من الكاكاو الخام ويتم عجنها، ويمكننا أن نقوم بتزيين الغريبة بها حيث نقوم بعمل كرات صغيرة جدا من عجينة الكاكاو ونضعها على الغريبة ونضغط عليها فهي تعطينا شكل حلو ورائع.

مكونات الغريبة الناعمة

أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من السمنة البلدى.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كمية مناسبة من المكسرات مثل الفستق والبندق.

طريقة عمل الغريبة الناعمة