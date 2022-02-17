بالطريقة السعودية الاصلية أعملي المندي بالأرز البسمتي والخلطة السرية بطعم ومذاق لذيذ وشهي

يعد المندي من الأكلات المنتشرة في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين، فهى من الأكلات الشهية اللذيذة التى تقدم في الولائم والمناسبات مثل إفطار رمضان في البلاد العربية، ويعد تحضيره في الماضي كان من أصعب المهام ولكن الآن يمكن أن يحضر في المنزل بطريقة سهلة جدا، حيث تختلف طريقة تحضير المندى من بلد إلى أخرى، ويمكن تحضيرها باكثر من طريقة فيمكن عملها باللحم أو الدجاج، وهذا سوف ما نتحدث عنه في مقالنا هذا وهو طريقة تحضير مندي اللحم بأسهل طريقة.

طريقة تحضير مندي اللحم

المقادير:-

كيلو من لحم الخروف.

٣ أكواب من الأرز البسمتي.

٢ ملعقة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من السمن.

٤ أكواب من مرق اللحم.

٣ حبات من الليمون الأسود المجفف.

ثمرة بصل مقطعة إلى أرباع.

٣ فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

مكسرات مشكلة من الصنوبر والزبيب واللوز المقشر.

قطعة من الفحم.

طريقة التحضير