ضعي ملعقة القرنفل لشعرك ساعة واحدة وتخلصي من شيب الشعر المبكر نهائيا وبدون رجعة رجعي شبابك تاني

الشعر الابيض مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات التي يبدأ بالظهور في الشعر عند بداية التقدم في العمر، ويعطي شكل ومظهر غير مرغوب فيه، لذلك يبحث البعض عن أفضل الطرق الطبيعية التي يكون لها تأثير في التخلص وعلاج الشعر الابيض وإعادة الشعر للونه الأسود الطبيعي بدون أي أضرار أو تكاليف عالية، ومن أفضل الطرق هو استخدام خلطة القرنفل السحرية في علاج شيب الشعر.

خلطة القرنفل لعلاج شيب الشعر

يتميز القرنفل بكثرة الفوائد للشعر ومن أهم هذه الفوائد التي يحققها القرنفل انه يساعد في إعادة الشعر إلى لونه الطبيعي المرغوب وفيه وعلاج الشيب بشكل فعال وذلك من خلال استخدامه في خلطة ميزة وهي كالآتي:

المكونات

أربع ملاعق من زيت القرنفل الطبيعي.

ستة معالق كبار من زيت السمسم.

ملاعق من زيت الخردل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

أربع ملاعق من كريم الشعر المرطب.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات التي تم تجهيزها.

قومي بالتقليب حتى يتم التجانس.

قومي بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الاطراف مع التدليك لكل الشعر وفروة الشعر.

اتركي الشعر بالخلطة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

بعد الانتهاء اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، والشامبو.

بعد الانتهاء سوف تلاحظين النتيجة، ويمكنك إعادة هذه الخلطة مرة أخرى إذا رأيتي أي شعر ابيض مازال متواجد.

فوائد القرنفل للشعر

القرنفل يتميز بالكثير من الفوائد للشعر الذي يمنحها للشعر وهي كالآتي: