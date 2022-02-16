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عمر شويل - جدة عايزة تكوني زي ملكات الجمال ضعي ماسك التفتيح كل ليلة وستنبهرين بالنتيجة - ثقفني
يعاني البعض من اسمرار لون البشرة ويحدث ذلك بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس واستخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة البشرة، والحل الوحيد للحصول على بشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة هي استخدام الخلطات والوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات طبيعية تغذي البشرة وتجعلها أكثر نضارة وجمال فتابعونا.
تفتيح البشرة بمكونات طبيعية
- الزبادي والليمون:
المكونات:
- كمية مناسبة من الزبادي.
- كمية مناسبة من الدقيق.
- كمية متساوية من الليمون.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نضيف الزبادي والليمون في وعاء متوسط ثم نضع الدقيق تدريجيا للحصول على قوام يشبه العجين بعد ذلك نوزع العجينة على الأماكن المراد تفتيحها.
- يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة تساعد على تفتيح البشرة بسبب احتواء الزبادي على حمض اللاكتيك.
- أما الليمون يوجد به فيتامين سي الذي يساعد على تقليل تصبغات الجلد والدقيق يعد مقشر طبيعي للبشرة ويساهم في إزالة التصبغات.
2. جل الألوفيرا:
المكونات:
- كمية مناسبة من جل الألوفيرا.
- 3 ملاعق صغيرة من الكركم.
- قطرات من عصير الليمون.
- قطرات من زيت اللوز.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نخلط المقادير السابقة مع بعض جيدا لحين الحصول على خليط متجانس وشبة متماسك ثم يوضع على الوجه وبعض الأماكن الداكنة في الجسم.
- يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة وبعد ذلك نضع كريم مرطب للبشرة للحفاظ عليها من الجفاف.
- يساهم جل الألوفيرا على تفتيح البشرة ويقلل أيضا من تصبغات الشمس لاحتوائه على مادة الألوسين.
تفتيح البشرة بسرعة
- البابايا وعصير الليمون:
المكونات:
- ثمرة بابايا طازجة.
- قطرات من عصير الليمون.
طريقة التحضير والاستخدام:
- في الكبة الكهربائية نضع البابايا ونفرمها جيدا مع عصير الليمون ثم يوضع على البشرة والأماكن الداكنة المراد تفتيحها.
- يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل المكان بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.
- هذه الوصفة تقلل من الندوب وتساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع والليمون يطهر ويعقم البشرة ويوحد لونها.
2. خل التفاح:
المكونات:
- فنجان خل تفاح.
- فنجان ماء.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نمزج المقادير السابقة مع بعض ثم نغمس قطنة في هذا المزيج ونضعها على الأماكن المراد تفتيحها ونتركها لمدة 3 دقائق.
- ثم تشطف بالماء تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.
ماسك النشا وماء الورد لتفتيح البشرة
المكونات:
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- نصف ملعقة صغيرة من العسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
- بولة صغيرة نمزج بداخلها النشا مع ماء الورد والعسل للحصول على عجينة ناعمة ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة.
- يغسل بالماء الدافئ ويكرر عدة مرات أسبوعيا لتفتيح البشرة وجعلها أكثر نعومة وإشراقة.
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