بخلطة رهيبة أعملي المندي السعودي على أصوله بالطريقة السعودية بطعم ومذاق لا يقاوم

المندي من الأطباق التي تتميز بطعمها الشهي ويرجع أصوله إلى دولة اليمن وبعد ذلك نال شهرة واسعة في جميع الدول العربية ويمكن عملها بالدجاج أو اللحم ولكل طريقة مذاق مختلف عن الأخري، وهو يعد وجبة متكاملة لاحتوائها على البروتين والنشويات والفيتامينات ومضادات الأكسدة واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعمل المندي باللحم فتابعونا.

طريقة عمل المندي

المكونات:

كيلو جرام من اللحم بالعظم.

ملعقة كبيرة سمنة.

3 أكواب أرز.

2 ملعقة كبيرة زيت.

4 أكواب مرقة لحمة.

3 حبات لومي مجفف.

بصلة مقطعة أرباع.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة كمون.

قرفة مطحونة أو أعواد.

هيل مطحون.

ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

2 ملعقة من الزبيب.

2 ملعقة من الصنوبر.

لوز مقشر.

طريقة التحضير: