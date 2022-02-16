نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيبسي بالنشا البيتي بطعم البطاطس المعلبة.. وبصلاحية مفتوحة تصل إلى سنة كاملة في المقال التالي
طريقة تحضير البطاطس الشيبسي بالنشا، طريقة عمل الشيبسي الرائع بالنشا.. يعشق الكثير منا البطاطس وخاصة بطاطس الشيبسي وذلك لطعمها الرائع ويحبها الأطفال كثيرا ويمكن أن نقوم بأعدادها في المنزل بطريقة سهلة ويمكن أن نحتفظ بها لمدة عام كامل دون مواد حافظة لذلك سوف نوضح لكم طريقة أعدادها من خلال هذا المقال.
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مكونات طريقة عمل البطاطس الشيبسي
تحضر البطاطس بمكونات سهلة جدا فهي لا تحتاج إلى تكاليف باهظة ويمكن أن توجد مكوناتها في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:
- حبة بطاطس كبيرة ونقوم بسلقها جيدا.
- ربع ملعقة ثوم بودر.
- رشة فلفل اسود.
- مكعب مرقة.
- رشة ملح.
- كوب نشا حوالي ١٠٠ جرام نشا.
- لتر ماء.
طريقة تحضير البطاطس الشيبسي
يتم تحضير البطاطس بطريقة سهلة جدا لا تأخذ أي وقت أو مجهود وسوف نوضح لكم طريقة التحضير من خلال الخطوات التالية:
- نخضر وعاء فارغ ونقوم بوضع البطاطس المهروسة فيه.
- نضع التوابل عليها وهي الملح والفلفل الأسود والمرقة والثوم ونقوم بعجنها جيدا حتى تتجانس البطاطس مع التوابل.
- نقوم بوضع كوب النشا بالتدريج حتى نلاحظ أن البطاطس أصبحت متماسكة.
- نقوم بتقسيم العجين إلى ثلاثة أقسام.
- نضع حله على النار بها ماء وعندما يغلي الماء نضع العجين بها ونقوم بتقليبه مرة واحدة فقط.
- نتركه حتى ينضج ونلاحظ أنه ارتفع إلى أعلى.
- بعد تسويتها نخرجها من الماء ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة ونص.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة جدا ونضعها على صنيه ونتركها حتي تجف ولا يبقا بها أي مياه.
- نحفظها في برطمانات وعلب الثلاجة لمدة عام ولا يحدث لها أي شيء.
- نأخذ منها ونقوم بقليه عن طريق وضع زيت غزير في الطاسة ويكون ساخن.
- نقوم بوضعها في الزيت ونرى أنها تنفش ويزداد حجمها في ثلاثة ثواني دون جهد.
- نخرجها على مناديل ورقية ونقدمها للجميع.
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