وصفة النشا المعجزة لتبييض الوجه والرقبة وإزالة السواد والجلد الميت ملعقة واحدة هتخليكي قمر 14

تهتم كل فتاة بجمال بشرتها ولذلك تنفق أموال كثيرة لتنظيف بشرتها وجعلها أكثر بياض ونعومة وعلى الرغم من كل هذا في بعض الأوقات يكون لون الوجه باهت وتظهر عليه بقع داكنة والسبب هو التعرض المستمر لأشعة الشمس، واليوم نقدم لكم أقوي الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة وجعلها ناصعة البياض ومشرقة بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا.

وصفة النشا لتبييض الوجه والرقبة

النشا وماء الورد:

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة من الجليسرين.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط ماء الورد مع الجليسرين ثم يضاف النشا ونقلب للحصول على قوام يشبه الجل ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد هذه الوصفة تساعد في الحصول على بشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة.

2. النشا والزبادي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

فنجان صغير عصير ليمون.

2 ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج النشا مع عصير الليمون ثم الزبادي ونقلب حتى تتجانس المكونات نغسل الوجه جيدا بالماء والغسول المناسب.

ثم يوضع الخليط بحركات دائرية ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

3. النشا والحليب البودرة:

المكونات:

ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة حليب بودرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

في الكبة الكهربائية نضع البطاطس المسلوقة مع النشا والحليب البودرة ونخفقهم للحصول على عجينة ناعمة ثم يوضع المزيج.

على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك يغسل بالماء الفاتر ونضع ماء الورد لغلق المسام المفتوحة وإذا كانت البشرة دهنية ضعي قطرات من عصير الليمون.

على الوصفة تكرر عدة مرات على مدار الأسبوع للحصول على وجه أبيض خالي من الشوائب والبقع الداكنة.

تبييض الوجه والرقبة بمكونات من البيت

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

2 ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: