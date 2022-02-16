نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون سويت.. بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
الفازلين أحد المكونات البترولية التي يتم الحصول عليها من الطبيعة ولكن رغم ذلك فهو من المكونات المفيدة جدا للبشرة والتي يمكن من خلالها الحصول على العديد من الفوائد البشرة ويحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرية مثل مشكلة الجفاف مشكلة احمرار الوجه بعد التعرض لأشعة الشمس والعديد من المشاكل الأخرى التي يعاني منها الكثير من الناس من خلال ملعقة فازلين واحدة يمكن القضاء على معظم هذه المشكلة خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن أحد الاستخدامات الهامة جدًا التي نحصل عليها من خلال ملعقة فازلين وهذا الاستخدام هو طريقة صناعة خليت للتخلص من الشعر الزائد في الجسم باستخدام الفازلين سنتحدث عن مكونات هذا الخليط وطريقة اعداده وطريقة استخدامه.
مكونات خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد
نحتاج إلى اضافة بعض المكونات الأخرى مع ملعقة فازلين حتى نحصل على قوام متماسك يمكن من خلاله التخلص من شعر الجسم الزائد وهذه المكونات هي:
- ملعقة فازلين
- ملعقة كبيرة من الكركم
- ملعقة كبيرة من احد انواع الدقيق يمكن استخدام دقيق الحمص
- ثلاث ملاعق من الحليب السائل
خلطات الفازلين لإزالة الشعر الزائد
فيما يلي نتحدث عن طريقة إعداد هذا الخليط المميز ونتحدث أيضا عن طريقة استخدامه وهذه الطريقة هي:
- في وعاء كبير نضع جميع المكونات التي تحدثنا عنها خلال الفقرة السابقة ملعقة فازلين مع الكركم الدقيق والحليب و نبدأ في تحريك هذه المكونات حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة.
- بعد ذلك العمل على توزيع هذا الخليط على جميع أجزاء الجسم التي تحتوي على الشعر الزائد.
- نترك هذا الخليط على الجسم حتى يجف تماما بعد ذلك نبدأ في تنظيف هذا المكان من خلال التخلص من العجينة بشكل سريع في عكس اتجاه نمو الشعر.
- بعد ذلك نبدأ في تنظيف الأماكن التي قمنا بالتخلص من الشعر الزائد فيها باستخدام الماء.
- يمكن استخدام ملعقة من ماء الورد حتى تساعد على غلق المسامات بعد التخلص من الشعر الزائد.
- في الخطوة التالية نحتاج إلى احد انواع المركبات التي تساعد بشكل عميق على ترطيب هذا المكان.
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