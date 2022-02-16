نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريب المطاعم الشهير.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية بمكونين فقط بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الكريب، الكريب من الوصفات السهلة واللذيذة والتي يمكن تحضيرها لأفراد الأسرة كوجبة إفطار مغذية ومفيدة، ويمكن حشو الكريب بالكثير من الحشوات البسيطة المناسبة لوجبة الإفطار، نقدم لكم بعضاَ منها ولكن إليكم طريقة سهلة ولذيذة جداً لعمل عجينة الكريب في المنزل:

طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب الفاتر.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

ثلث كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير

نضع في الخلاط الكهربائي البيض والفانيلا والحليب ونخلطهم جيداً.

نضيف الملح والسكر والبيكنج بودر والزبدة ونعيد الخلط.

نضيف الدقيق ونخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نسخن طاسة مناسبة وندهنها بالقليل من الزبدة.

نوزع القليل من خليط الكريب في الطاسة ونتركه حتى يتماسك تماماً ثم نقلبه على الجهة الأخرى ثم نرفعه بع دقيقتين.

نعيد الخطوة السابقة حتى ننتهي من الخليط بالكامل.

طريقة تحضير حشوة الكريب

الحشوة الأولى

نحتاج إلى 200 جرام من الجبنة الكيري وملعقة كبيرة من العسل وربع كوب من عصير البرتقال وملعقة كبيرة من برش البرتقال، نقوم بخلط الجبن مع العصير وبرش البرتقال ثم نمد الخليط على عجينة الكريب ونلفها، نزيت الكريب بالعسل ونقدمه مع كوب من الحليب أو القهوة.

الحشوة الثانية

نحتاج إلى زبدة فول سوداني بدرجة حرارة الغرفة وموز وصوص شوكولاتة، نقوم بمد القليل من الزبدة على عجينة الكريب ثم نقطع الموز إلى دوائر صغيرة ثم نوزعه على زبدة الفول السوداني، نلف حبات الكريب ونزينها بصوص الشوكولاتة ثم نقدمها.

الحشوة الثالثة

تعتبر هذه الحشوة من أكثر الوصفات المفضلة لدي الكثير وفيها نحتاج إلى بيض حسب كمية الكريب وفلفل ملون مقطع إلى قطع صغيرة جداً وجبن موزاريلا مبشور، نخفق البيض جيداً ثم نضيف له الفلفل ثم نضعه على نار متوسطة حتى ينضج، نوزع البيض على عجين الكريب ونوزع فوقه القليل من الجبن ثم نلفه ونقدمه.