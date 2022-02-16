نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف البشرة طبيعياً في المنزل بدون تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة دائماً معرضه إلي التلوث بسبب الظروف الخارجية المحيطة بنا، ولهذا يجب التنظيف المستمر لها، حيث تساعد، حيث نقدم لكم أفضل طرق التنظيف المنزلي دون الحاجة إلي الذهاب إلي صالونات التجميل، فتنظيف البشرة هي عملية طبية تساعد علي تطهير وتعقيمه حتي لا يتأثر الجلد بالملوثات المحيطة، كما نعمل علي إزالة الرواسب الزيتية الموجودة داخل المسامات.

يساعد تنظيف البشرة علي تعزيز الترطيب، حيث يمتص الجلد المرطبات بسرعة فائقة وذلك من خلال التطهير المنتظم للوجه، حيث يعد تنظيف البشرة احدي أهم الخطوات التي يجب الالتزام بها في الروتين اليومي للعناية بالبشرة لتنظيم مستويات الرطوبة بها والمحافظة علي نعومتها بإزالة الجلد الميت.

تنظيف البشرة بالماسكات الطبيعية

هناك مكونات طبيعية تعمل علي تنظيف الوجه من الأعماق كزيت جوز الهند، فقد نعرض عليكم بعض الماسكات التي يمكن صنعها في المنزل وبكل سهولة لتنظيف البشرة دون تكلفة.

ماسك العسل والليمون

قومي بتحضير ملعقة كبيرة من عسل النحل ونصف ليمونه من الليمون الحامض مع كمية قليلة من الماء.

خلط الثلاث مكونات مع بعضهما البعض، ثم تطبيق الخليط علي البشرة دون أن يذوب السكر.

ترك الماسك علي البشرة لمدة 5 دقائق ثم غسل الوجه بالماء البارد.

ماسك العسل والسكر الخشن

عليك بتحضير ملعقة كبيرة من عسل النحل مع ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

خلط المكونين مع بعضهما البعض، ثم تطبيق الخليط علي البشرة مع التدليك بلطف وحركات دائرية.

غسل الوجه بالماء البارد.

روتين لتنظيف البشرة في المنزل يومياً

نقدم لكم الآن روتين لعمل تنظيف البشرة يومياً وبشكل سريع في المنزل، فالخطوة الأولي: