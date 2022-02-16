نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ هتندهشي من الطول في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر القصير والفراغات الواضحة بالشعر، مما يسبب لهم الانزعاج والبحث عن أسباب الشعر الخفيف والفراغات فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على شعر طويل وكثيف، لأن الشعر هو زينة المرأة الذي يظهر جمالها لذلك تهتم المرأة بالحصول على شعر صحي وجميل، سوف نوضح لكم أفضل الوصفات الطبيعية لشعر طويل وكثيف وانبات الفراغات.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة

المكونات

ثمرة كبيرة من البصل.

من 2 إلي 3 ملاعق من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بتقطيع البصل وعصرة، ونقوم باستخدام عصير البصل مع العسل خلطهم جيداً ويتم تدليك فروة الرأس به، يترك على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة مع التدليك ثم يغسل الشعر جيداً يتم تكرار هذه الوصفة لمدة شهر بشكل يومي حتي تحصلين على نتيجة فعالة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ

المكونات

ملعقة كبيرة من بودرة الخردل.

ملعقة من لبن الزبادي.

ملعقة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك خلط بودرة الخردل مع القليل من الماء، ثم عليك إضافة باقي المكونات وخلطهم جيداً للحصول على خليط متجانس، قومي بتقسيم الشعر إلي أجزاء وتوزيع الخليط عليها وعلى الجذور، وعليك تغطيتة بقبعة الاستحمام والمنشقة وعليك تركه من 20 إلي 30 دقيقة، ثم عليك غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، تكرر هذه الوصفة من مرة إلي مرتين بالأسبوع.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات

ماء.

جل الصبار.

10 قطرات من أي زيت عطري.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك مزج جل الصبار مع الماء في وعاء مع استخدام ملعقة، عليك وضع الخليط في زجاجة رذاذ مع الرج الجيد لخلط المكونات، ثم يتم إضافة الزيت العطري إلي المكونات ثم ترج الزجاجة مرة أخرى، يتم وضع الخليط على الشعر يومياً لعدة مرات، فتساعد هذه الوصفة على تطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بصورة سريعة دون حدوث أي مشاكل الشعر لأنه بمكونات طبيعية دون أستخدم مواد كيميائية ضارة على الشعر وعليك الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة.