ما هي العادة السرية للبنات؟ وهل العادة السرية تؤثر على الفتاة وتسبب العقم للنساء بعد الزواج؟

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عمر شويل - جدة تتزايد التساؤلات على محركات البحث على جوجل حول ما هي العادة السرية للبنات؟ وهل العادة السرية تؤثر على الفتاة والبنات وتسبب العقم وهل يجب الاغتسال بعد العادة السري للنساء للصلاة، في ظل استحياء الكثير من الفتيات من اللجوء إلى أهل التخصص وأصحاب الخبرات في المسائل الدينية والطبية في مثل تلك التساؤلات نظرًا لحساسيتها، ما جعلنا نجيب في هذا التقرير ما هي العادة السرية للبنات وتأثيرها على الفتيات.

ما هي العادة السرية للبنات؟

العادة السرية هي محاولة الأنثى أو الذكر الوصول إلى النشوة الجنسية دون الحاجة للطرف الآخر عن طريقة مداعبة الأعضاء التناسلية “فرج الفتاة أو القضيب للرجل”.

وتعتبر العادة السرية من المحرمات للإناث والذكور لما فى ذلك من أضرار للصحة النفسية والجسدية، ورغم تحريمها شرعا وأضرارها الجسيمة إلا أن هناك الكثير للاسف من الفتيات والذكور يمارسون العادة السرية وإليكم اضرار هذه العادة.

هل العادة السرية تؤثر على الفناة

تؤثر العادة السرية للبنات على كثير من أجهزة الجسم وتسبب العديد من الأضرار الجسدية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر

تأثير العادة السرية للفتاة على الجهاز البولي والمثانة

حيث تسبب ممارسة العادة السرية للبنات على الجهاز البولي ووجود مشاكل أثناء التبول والشعور بالألم نتيجة احتباس البول، وأيضا ضعف عضلات المثانة وبالتالي التبول اللاإرادي.

تؤثر ممارسة العادة السرية للبنات على الجهاز التناسلي

الفتاة التي تمارس العادة السرية قبل الزواج تؤثر على الجهاز التناسلي حيث يكون أكثر عرضة للالتهابات والفطريات وكذلك البكتريا

وقد يتسبب ذلك فى تأخير الحمل بعد الزواج او المعاناة من بعض مشاكل الحمل نظرا لزيادة الإلتهابات والفطريات.

الضعف الجسماني والتعب

يؤدى ممارسة العادة السرية للبنات إلى الضعف الجسدي والإرهاق والتعب المستمر وضعف اللياقة البدنية لأنها تؤثر على الأجهزة العصبية بالجسم

تأثير العادة السرية النفسي

تؤثر ممارسة العادة السرية للإناث على الحالة النفسية والمزاجية للأنثى نظرا لممارسة العادة للحصول على النشوة

بطريقة منافية للطبيعة البشرية، فضلا عن الشعور الدائم بالذنب بسبب تحريم ممارسة العادة السرية شرعا.

تأثير العادة السرية على الفتاة قبل الزواج

تمتد أضرار ممارسة العادة السرية للأنثى لبعد الزواج أيضا حيث أن الزوجة لا تستطيع أن تمارس العلاقة الجنسية مع الزوج بشكل مرضى ولا تستطيع الاستمتاع بممارسة العلاقة الطبيعة مع الزوج نظرا لإدمان ممارسة العادة.

وأخيرا قد تؤثر العادة السرية على غشاء البكارة عند الأنثى عند محاولة ممارستها بأي آلة حادة أو إدخال أي شيء داخل المهبل

فحذارى من محاولة ممارسة العادة السرية لما فيها من أضرار كثيرة وتحريم ممارستها شرعا.