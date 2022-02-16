طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل بخطوات سهلة

بسكويت العشر دقائق يعتبر من أكثر أنواع البسكويت التي حازت على إعجاب وحب الكثير من الكبار والصغار ويمكن تناوله على الفطار مع كوب من الشاي أو القهوة وهو منتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وتتعدد الوصفات والطرق التي يمكن من خلالها تحضيره ولكن هنا سنقدم لكم وصفة مميزة ورائعة وسهلة التحضير بكافة الخطوات اللازمة ولا تحتاج منك الكثير من الوقت للتفكير أو الجهد بل هو سهل للغاية، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات بدقة شديدة فتابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات صنع بسكويت العشر دقائق

كوبان دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زبدة فوق الزيت.

بيضة.

كيس الفانيليا.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

يمكنك تحضير بسكويت العشر دقائق في منزلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في طبق، ضعي الزبدة، السكر، الفانيليا، والبيضة، وباستخدام اليد أو المضرب الكهربائي، وقومي بضربهم بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة طرية وسلسلة في التشكيل.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر واستمري في الخفق حتى تصبح العجينة متجانسة، ثم اجمعي العجينة بين يديك، وشكليها على شكل أسطوانة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.

قومي بتركيب الرف الشبكي في منتصف الفرن، وقومي بتسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة، ثم أحضر صواني قصيرة الحافة، وضعي فيها ورق الزبدة.

باستخدام سكين قومي بتقسيم العجينة لقطع مستطيلة، ثم ضعيها في الصينية، مع ترك فراغ بين كل قطعة والأخرى، وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.

بعد خروجها من الفرن لابد من ترك البسكوت يبرد في الصواني وبعد ذلك أخرجيها وقومي برصها في أطباق التقديم مع الشاي.

أسرار نجاح بسكويت العشر دقائق

نقدم إليكم أهم أسرار نجاح البسكويت والتي منها: