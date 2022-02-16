كفتة داوود باشا اللبنانية ذات الطعم المميز بمجموعة مكونات غير مكلفة

طريقة تحضير كفتة داوود باشا اللبنانية بأبسط الخطوات وأسهلها، وهي من أنواع الأكلات المشهورة التي يعشقها جميع الناس ويتم عمل هذه الكفتة بكل سهولة ولا تستغرق الكثير من الوقت ويمكن تقديمها في العزومات وجميع المناسبات السعيدة، وهي وجبة تقدم بجانب الأرز والسلطات المختلفة وكثير من الأصناف الأخرى، ويتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة منها المشوي والمقلي والذي يتم وضعه في التسبيكة وهذه الطريقة يتم طهيها في التسبيكة، واليوم سوف نعرض من خلال هذه المقالة مكونات عمل كفتة داوود باشا اللبنانية وطريقة إعدادها بخطوات مفصلة وواضحة عبر موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل كفتة داوود باشا اللبنانية

كفتة داوود باشا اللبنانية المشهورة التي تتميز بمذاق رائع وجميل سوف نتعرف الآن على مكونات عملها وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

قشرة حبة من الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف كيلو من البصل المقطع.

ملعقة صغيرة من البهار الحلو.

نصف كوب من الصنوبر.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كيلو من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

زيت نباتي للقلي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

طريقة تحضير الكفتة اللذيذة

يتم تحضير هذه الكفتة اللذيذة بعدة طرق مختلفة والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة السهلة وهي كما يلي:-