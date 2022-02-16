اعملى احلى فطير مشلتت على البوتجاز من غير ما تحتاجى للفرن نهائيا

الفطير المشلتت علي البوتاجاز ،ان الفطير المشلتت من الأكلات التي يتميز بها الريف المصري، ويعشق الكثيرين تناوله في وجبات الإفطار، ولكن قد تتكاسل بعض السيدات عن إعداده بالطريقة التقليدية، لأنه يحتاج للكثير من الوقت والجهد، لذلك وممن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لإعداد الفطير المشلتت علي البوتاجاز بمكونات بسيطة وفي نصف ساعة

مكونات الفطير المشلتت

3 وربع كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

كوب وربع ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب زبده للحشو.

طريقة إعداد الفطير المشلتت