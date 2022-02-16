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عمر شويل - جدة اعملى احلى فطير مشلتت على البوتجاز من غير ما تحتاجى للفرن نهائيا - ثقفني
الفطير المشلتت علي البوتاجاز ،ان الفطير المشلتت من الأكلات التي يتميز بها الريف المصري، ويعشق الكثيرين تناوله في وجبات الإفطار، ولكن قد تتكاسل بعض السيدات عن إعداده بالطريقة التقليدية، لأنه يحتاج للكثير من الوقت والجهد، لذلك وممن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لإعداد الفطير المشلتت علي البوتاجاز بمكونات بسيطة وفي نصف ساعة
مكونات الفطير المشلتت
- 3 وربع كوب دقيق.
- ربع كوب زيت.
- كوب وربع ماء.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- كوب زبده للحشو.
طريقة إعداد الفطير المشلتت
- في وعاء عميق قومي بإضافة 3 وربع كوب من الدقيق العادي.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- بعد ذلك قومي بإضافة ربع كوب من الزيت، ثم قومي بإضافة الماء ولكن تدريجياً، بحيث توضع نصف كوب من الماء ويتم التقليب.
- ثم يتم وضع نصف كوب أخر إذا احتاجت العجين وهكذا.
- بعد ذلك يتم البدء في العجن، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.
- يتم وضع العجين في وعاء محكم، وتترك لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك قومي برش كمية قليلة من الدقيق على سطح نظيف ومستوي، بعدها قومي بوضع العجين و ابدئي في فرده حتى يصبح شكله مستطيل وسمكه رفيع إلى حد ما.
- بعد ذلك توضع الزبدة بداخل العجين، بحيث تقسم وتفرد في كل العجين بالتساوي.
- ثم قومي بلف العجين على شكل أسطواني، بعدها قومي بتقطيع العجين على حسب عدد الفطائر وحجمها.
- قومي بدهن كل قطعة بالزيت من على الجانبين، ثم ضعي قطع الفطير في الفريزر لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك قومي بفرد كل قطعة و تكويرها وإغلاقها جيداً، حتى لا تخرج قطع الزبدة من قطع الفطير.
- واتركيها مرة أخرى لمدة ربع ساعة.
- ثم ضعي كمية قليلة من الزيت على سطح مستوي، وضعي كل كورة من العجين على الزيت.
- وقومي بفرد العجين بشكل دائري باستخدام أطرف الأصابع.
- ثم ضعي كمية قليلة من الزيت في وعاء على نار هادئة، وضعي بها الفطير وقومي بتقليبه على الجانبين، بحيث يصبح لونها ذهبي.
- بعد الانتهاء من كل قطع الفطير، يتم تقديمها بجانب الجبن أو العسل النحل أو العسل الأسود و الطحينة.
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