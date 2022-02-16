نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة بمكونات اقتصادية مقرمشة ومتماسكة وبدون ما تشرب زيت في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة بمكونات اقتصادية مقرمشة ومتماسكة وبدون ما تشرب زيت - ثقفني
كفتة البطاطس السريعة من أكثر أنواع الكفتة اللذيذة جداً و الشهية التي تتميز بمذاق و طعم رائع، كما أنها من أكثر المقبلات المحببه و المفضلة عند الجميع و بالأخص الأطفال وهذا بسبب طعمها المميز و قرمشتها من الخارج، فهي من الوجبات الإقتصادية وهذا لأنها تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متوفرة في جميع المنازل، ولهذا تقوم الأمهات دائما تحضير كفتة البطاطس السريعة في العشاء و الغداء و سنقدم لكم اسرار تحضيرها وسر تماسكها و قوامها المقرمش بدون ما تشرب نقطة زيت.
مكونات كفتة البطاطس السريعة
سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير ألذ وأطعم كفتة بطاطس سريعة، المكونات هي:
- 2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- صفار بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة.
- 2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 فص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الدقيق.
طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة
- في البداية نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نقوم بوضع إناء على نار متوسطة ونملئ منتصفه بالماء.
- نترك الماء حتى يتم غليان الماء، نضيف القليل من الملح و الفلفل الأسود.
- ثم نقوم بوضع حبات البطاطس ونتركها على نار متوسطة حتى يتم سلق البطاطس تماماً.
- نصفي البطاطس من الماء ونضعها في المصفاة حتى تصفى تماماً.
- بعد ذلك نقوم بهرس البطاطس جيداً بالهراسة او باستخدام شوكة حتى يصبح قوامها كريمي وناعم.
- نضيف عليها الثوم المهروس ونخلطها مع البطاطس جيداً.
- نتركها حتى تبرد و تهدأ قليلاً.
- نضيف عليها صفار و ملعقة من النشا.
- نقلب كافة هذه المكونات مع البطاطس جيداً.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و البقدونس و الكزبرة.
- نخلط المكونات مع بعضها حتى يمتزجا ويصبح قوام البطاطس متماسك.
- يمكننا الآن احضار مكعبات من الجبنة الشيدر و حشوها كفتة البطاطس.
- نبدأ الآن بتشكيل البطاطس نقوم تكوريها كور متساوية الحجم لكي تتماسك في التسوية.
- بعد التشكيل نقوم بتقليب كفتة البطاطس في الدقيق، ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو في الفريز هذه الخطوة مهمة لكى تتماسك الكفتة.
- نضع طاسة كبيرة على نار متوسطة و نضيف زيت غزير.
- بعد ذلك نقوم بوضع كفتة البطاطس في الزيت بعد أن يسخن تماماً.
- لا تحركي البطاطس إلا بعد أن تأخذ لون لكي لا تتكسر وتصبح متماسكة، بعد أن تأخذ اللون الذهبي المقرمش.
- نخرجها على طبق به مناديل مطبخ، ثم نقدمها للطعام و بالصحة و الهنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ