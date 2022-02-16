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عمر شويل - جدة طريقة تحضير البهارات السبع في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك - ثقفني
هناك العديد من الطرق المختلفة في تحضير البهارات السبع، وتحتوي على سبع أنوع من البهارات المتعددة التي تختلف من مكان إلى مكان أخر، ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
البهارات السبع من النكهات الرائعة التي تستخدم وتضاف إلى العديد من المأكولات اللذيذة، ويمكن عمل البهارات السبع في المنزل بكل سهولة حيث تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضيرها في البيت، في هذا المقال نقدم لكم طريقة بسيطة وسهلة لعمل السبع بهارات في المنزل.
طريقة عمل البهارات السبع في المنزل
هناك العديد من الطرق المختلفة في تحضير البهارات السبع، وتحتوي على سبع أنوع من البهارات المتعددة التي تختلف من مكان إلى مكان أخر، ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
المكونات
- ٧ معلاق كزبرة ناشفة.
- ٥ معلاق فلفل أسود خشن.
- ٥ معلاق كمون خشن.
- ٢ ملعقة من حبة البركة.
- ٢ ملعقة من كبابة صيني.
- ٢ ملعقة جوز الطيب.
- ٢ ملعقة حبهان.
طريقة التحضير
- نضيف جميع المكونات في إناء ونرفعها على نار متوسطة ونقلب جيداً بأستمرار لمدة دقيقة، ثم نقوم بطفي النار ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم ونضع المكونات في خلاط التوابل ونضربهم جيداً ثم بعد ذلك نقوم بنخل التوابل.
- ثم نضع التوابل في برطمان ونستخدمها عند الحاجة، وتستخدم البهارات السبع في العديد من المأكولات مثل الشاورما، الفراخ المشوية، الكفتة، الحواوشي، و فراخ البانية، يمكن أضافتها أيضاً على الأرز البسمتي، والسمك.
تخزين البهارات السبع
- للحفاظ على السبع بهارات لفترة طويلة وكيفية تخزينها يجب قراءة السطور التالية.
- لا تضع السبع بهارات في الثلاجة هذه الطريقة تجعل البهارات مبللة ولا تصلح للأستخدام.
- يتم حفظها في مكان دافئ ولا يكون شديد الحرارة.
- يجب وضع السبع بهارات في برطمان ثم نغلقه جيداً حتى لا يصل إليه الهواء.
- وضع البهارات السبع في برطمان زجاجي ولا تضعه في برطمان بلاستيك حتي تحتفظ بنفس النكهة طول الوقت.
- هذه التوابل السبعة هي واحدة من النكهات الرائعة المستخدمة وتضاف إلى العديد من الأطعمة الشهية ، ويمكن صنع هذه البهارات السبعة بسهولة في المنزل لأن العديد من النساء يبحثن عن طريقة لصنعها في المنزل.
- في هذا المقال قدمنا لك طريقة سهلة لعمل سبع بهارات في المنزل.
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