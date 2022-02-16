أسهل طريقة لتحضير حلى الكريم كراميل بالبسكويت رائع ولذيذ

تعتبر أكثر الحلويات التي يزداد الإقبال عليها في الآوان الأخيرة هي الحلى الباردة التي تزيد من متعة تناول الحلويات ومع كثرة وجود الحلويات في ذلك الوقت في المحلات والحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل تبحث الأمهات عن حلويات بسيطة وغير تقليدية لا تحتاج إلى وقت طويل في الإعداد وتبرز الحلي الباردة أحد أفضل خيارات الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة فهي لا تحتاج إلى وقت طويل إلى تحضيرها حيث يتم إعدادها بدون فرن أو طهي مثل معظم الحلويات الأخرى ويوجد أصناف كثيرة من الحلي الباردة ولكن يشتهر حلى كريم الكراميل بالبسكويت التي تعتبر من الأصناف المميزة الغير مكلفة ولأن كريم الكراميل محبب للجميع نقوم بتحضير حلويات مختلفة منه مثل حلى كريم الكراميل بالبسكويت وللتعرف على خطوات تحضير حلى كريم الكراميل يمكنك متابعة هذا المقال.

خطوات تحضير حلى كريم الكراميل بالبسكويت

مكونات التحضير:

باكيت من كريم الكراميل.

نصف كأس من الحليب.

كأس من القشطة.

عبوة من البسكويت السادة.

نصف كأس من مسحوق الكاكاو.

نصف كأس سكر ناعم.

عبوة من الكريمة.

نصف كأس من النسكافية.

طريقة التحضير: