نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات كورية للعناية بالبشرة يمكن تحضيرها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :” لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض و أسود إلا بالتقوى”. أردت البدء بهذا الحديث لأذكر كل الأشخاص أن الجمال ليس له حدود وكل شئ في هذه الدنيا جميل فما تراه أنت بديع يراه غيرك عادي لذلك لا يجب عليك أن تهتم كثيراً بآراء الناس حول مظهرك إذا كان يجعلك تشعر بالراحة فلا تغيره ولا أعني بذلك إهمال نفسك لا بالعكس فعلي كل شخص فينا أن يسعى ليكون أفضل نسخة ممكنه من نفسه ولكن ليس لإبهار الآخرين ، وعلي ذكر الاهتمام بالنفس هناك مشكلة تواجه الكثير وهي عدم القدرة علي شراء منتجات العناية بالبشرة خاصة الماسكات الجاهزة لأنها تكون مكلفة في بعض الأحيان ولأن لكل مشكلة ولها حل سوف اعرض لكم بعض الماسكات التي يمكن لأي شخص تحضيرها في المنزل .

ماسك البيض والتفاح

المكونات

بيضة واحدة .

نصف تفاحة .

طريقة التحضير

نكسر البيضة ونضعها مع التفاح في الخلاط ونخلطهم جيداً حتي يتكون خليط متماسك يمكن فرده علي الوجه لمدة نصف ساعة ثم تغسل وجهك بالماء الدافئ .

ماسك قشور البرتقال والزبادي

المكونات

قشر برتقال صغيرة للغاية مقدار ملعقة كبيرة .

ثلاث ملاعق زبادي .

ملعقة كبيرة عسل أبيض .

طريقة التحضير

نخلط المكونات جيداً ونفرد الخليط على الوجه النظيف لمدة 25 دقيقة كاملة .

ملاحظه : قد لا تتناسب هذه الوصفة مع أصحاب البشرة الحساسة لذلك يرحوا تجربتها علي جزء صغيرة من اليد لاختبارها .

ماسك الأرز

تعد هذه الوصفة من أشهر الوصفات الكورية وأكثرها فعالية وإذا لم تكن تمتلك الوقت الكبير لعمل الكثير من الماسكات يمكنك الاكتفاء بهذه الوصفة فقط كما أنها مناسبة لجميع أنواع البشرة .

المكونات

أرز ابيض .

مقدار 2 كوب من الماء العادي .

بعض الزيوت المرطبة إذا أمكن أو يمكن استبدالها بالحليب .

طريقة التحضير

تضع نصف كوب أرز في وعاء ثم تصب عليه كوب من الماء وتغطي الوعاء وتترك الأرز يتخمر لمدة يوم أو يومين ثم تضع الأرز والماء الذي تخمر به في وعاء واضف عليه كوب ماء إضافي ثم اتركه علي النار هادئة حتي يتبخر الماء ولا يظل منه إلا القليل مع الأرز وعندما يبرد الخليط قليلاً ضعه في الخلاط ثم اضف عليه الزيوت المرطبة أو الحليب واخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متماسك و عندها يمكنك وضعه علي وجهك والباقي ضعه في علبة واحفظه في الثلاجة ومدة صلاحية هذا الماسك تنتهي بعد أسبوعين من تحضيره .