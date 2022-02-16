أفضل طريقة لعمل عجينة السينابون الهشه والطرية وتحضيرها بمكونات بسيطة وزي الجاهزة

طريقة عمل عجينة السينابون، السينابون اكله لذيذة من الحلويات والمخبوزات الشهية التي أصبح يحبها الكثير من الناس، ويتم تناول السينابون في الإفطار كوجبة خفيفة يمكن أن تقدم مع كوب الشاي، يمنح الدفء والطاقة المطلوبة خاصتًا في أجواء الشتاء الباردة، والآن وفري الكثير من الأموال وقومي بتحضير السينابون بشكل كامل في المنزل واستمتعي بأفضل طعم وجودة له.

طريقة عمل عجينة السينابون

بالفعل يمكنك عمل عجينة السينابون اللذيذة التي قد يستمتع بتحضيره اولادك واسرتك ويتم تجهيزها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

كوب الا ربع من اللبن الحليب الدافئ.

نصف كوب كبير الحجم من السكر الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة.

بيضتين.

نصف كوب من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة واحدة صغيرة فانيليا.

كيلو من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

خطوات تجهيز عجينة السينابون