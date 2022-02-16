طريقة تحضير المايونيز فى المنزل أضمن و أحلي من الجاهز و طريقتة سهلة جدا

المايونيز يعد من الصوصات اللذيذة العالمية وتعتبر من الأطباق الجانبية بجانب كثير من الأكلات؛ فهو يساعد على فتح الشهية وزيادة الإقبال على الطعام، لذلك تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة صحيحة للمايونيز، وهذا ما نطرحه لكم الآن من خلال هذا المقال بأفضل طريقة وبمكونات بسيطة.

طريقة تحضير المايونيز

من خلال المكونات التي تم تحضيرها يمكنك عمل مايونيز صحي وليس مكلف ولا يستهلك الكثير من الوقت ولا الجهد، ومكوناته تتمثل في الآتي:

عدد 2 من صفار البيض المسلوق.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

طريقة التحضير

الآن بعد تحضير المكونات المطلوبة يمكنك صنع المايونيز بطريقة صحية وبسيطة ولا تكلف كثير من المال، كما أن مكوناتها متوفرة في كل منزل، وتتمثل الخطوات في الآتي:

نضع صفار البيض مع الثوم المفروم ويخلط جيدا.

يتم وضع زيت الزيتون والملح والخل على الخليط السابق.

بعد ذلك يتم خلط المكونات بواسطة المضرب الكهربي للحصول على أفضل النتائج.

نضع المايونيز في برطمان زجاجي محكم الغلق.

طريقة تحضير المايونيز

في هذه الطريقة الصحية نستبدل البيض باللبن،وتتكون هذه الوصفة من الآتي:

نصف كوب من اللبن الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخل أو عصير الليمون.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير