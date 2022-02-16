بمكونات اقتصادية.. حضري الفطير المشلتت الفلاحي في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة سهلة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي، يعتبر الفطير المشلتت من الأطعمة المحبوبة والمفضلة عند الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب، حيث يفضل البعض أن يتناول معه العسل الأبيض أو العسل الأسود، والبعض الآخر يعشق تناول الجبن الحادق معه، مما يجعل الكثير من النساء يبحثن عن أسهل الطرق الممكنة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي بالمنزل، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالخطوات البسيطة فتابعونا.

طريقة سهلة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي

نقدم لكم كيفية تحضير الفطير المشلتت الفلاحي بطريقة سهلة وبسيطة بكل أسراره وبألذ طعم لن تملوا من تحضيره أبداً بالخطوات التالية:

المكونات

عدد واحد ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار عدد واحد كيلو من الدقيق المنخول الخاص بالمخبوزات.

كوبان إلى أربع أكواب من الماء أو حسب العجن.

ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الملح.

لفرد الفطير نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء عميق ويوضع به كلاً من الدقيق المنخول والملح والسكر.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج ويتم العجن المتواصل لمدة ربع ساعة تقريباً إلى أن يصبح العجين طري ومطاطي.

تترك العجينة لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً إلى أن يرتاح العجين.

بعد ذلك يتم فرد العجينة على هيئة مستطيل ونقوم بدهنها بالزبدة شرط أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

يتم لف العجين بشكل رول، بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية الحجم، في الغالب يكونوا خمس قطع فقط.

نقوم بفرد كل قطعة على حدا وندهنها بكمية مناسبة من الزبدة، ثم نقوم بغلقها من الجهات الأربع بشكل ظرف.

نقوم بالضغط عليها حتي تكتسب الشكل الدائري، نقوم بتكرر نفس الخطوات السابقة.

يتم تجهيز صينية مدهونة بالزبدة، ثم نقوم بوضع كل قطعة في الصينية بعض الوقت لترتاح مع مراعاة وضع الزبدة على وجه القطع.

بعد ذلك نقوم بوضع كمية من القشطة على وجه كل فطيرة.

نقوم بإدخال الفطير المشلتت في الفرن حتى يحمر وينضج، وبذلك يكون لديك خمس فطائر لذيذة وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بذكر طريقة سهلة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي بالخطوات البسيطة ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.