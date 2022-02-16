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عمر شويل - جدة طريقة تحضير عجينة البيتزا علي الطريقة الأصليه الإيطاليه هتطلع معاكى مقرمشة و طرية - ثقفني
الكثير من عشاق البيتزا نجدهم يبحثون عن الطريقة التي تجعلهم يصلون إلى نفس المذاق الخاص بالبيتزا الأصلية التي يقبلون على الكثير من المحلات التي تقدمها بشكل شهي، لذا قررنا اليوم أن نذكر لكم الطريقة الخاصة بتحضير عجينة البيتزا، وذلك لأن السر كله يكمن في العجينة، ومن خلال الخطوات التالية سوف نتيح كل معلومة دقيقة عن البيتزا، وذلك في الفقرات القادمة.
طريقة تحضيرعجينة البيتزا
تتميز عجينة البيتزا بأنها خفيفة وسهلة وسريعة التحضير، نقدم لكِ اليوم اسهل طريقة عمل عجينة في المنزل، ومكونات عجينة:
- إحضار أربع أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- مقدار من الزيت بمعدل نصف كوب.
- ملعقتان من الخميرة الفورية.
- رشة بسيطة من الملح الناعم.
- نصف ملعقة من السكر.
- مقدار من الماء بمعدل كوب ونصف.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب
طريقة تحضيرعجينة البيتزا في المنزل
إليكم الخطوات البسيطة التي توضح لكم طريقة عمل العجينة الخاصة بالبيتزا، وذلك على هذا النحو:-
- إحضار إناء كبير، ووضع به كلا من الدقيق الأبيض المنخول، والملح والسكر والقيام بخلط المكونات جيدا.
- وضع كلا من الزيت والماء والحليب الى الدقيق.
- خلط العجينة لمدة تصل إلى ثمان دقائق.
- ترك العجينة في الاناء حتى تكون جاهزة، وذلك من خلال تركها لمدة ثلاث ساعات.
مكونات البيتزا
- يجد الكثير من محبي البيتزا أنهم يبحثون عن طريقة لجعلهم يتذوقون نفس طعم البيتزا الأصلية التي يقبلونها في العديد من المتاجر التي تقدم أشهى المأكولات ، لذلك قررنا اليوم أن نخبرك بكيفية صنع عجينة البيتزا لأن السر كله يكمن في العجين.
- نحتاج في المكونات إلى قطع من الدجاج المقطعة على هيئة مكعبات ذات حجم صغير.
- كما أنه لا بد من إحضار فلفل رومي ألوان.
- إحضار جبنة رومي وجبنة موتزاريلا، والكميه تكون حسب الرغبة.
- ثلاث حبات من الطماطم.
- وحوالي بصلة واحدة كبيرة مقطعة.
- مقدار الزيتون المقطع.
- ملعقتان كبيرتان من الصلصة.
- يتم وضع هذه المكونات السابقة على عجينة البيتزا ومن ثم إدخالها الفرن حتى تنضج، وتأخذ اللون المناسب،
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