نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل الحواوشي في المنزل بمكونات اقتصادية وغير مكلفة نهائيًا في المقال التالي
طريقة عمل الحواوشي من أكثر الأكلات الرائعة التي لا يمكن أن يمر أسبوع بدون الحصول عليها وعملها في المنزل، حيث إن طعم اللحمة الرائعة تحتوي على نكهة مميزة في وسط العيش، فهو يمنحك طعم شهي لا يمكن مقاومته وتريد المزيد منه بعد انتهاء آكله، ويعتبر الحواوشي من أشهر الأكلات المصرية التي تجدها في أكثر المناسبات وفي نفس الوقت يندرج تحت الأطعمة الخفيفة وكذلك سريعة التحضير والسهلة والتي تعطي لك شعور بالشبع، لذا قد بحثت الكثير من السيدات عن طريقة سهلة تمكنهم من تحضير الحواوشي في مطبخهم بدل طلبه من المطاعم بمبالغ مالية كبيرة، ومن هنا سنقدم لكي الطريقة الصحيحة والسلسة في هذا المقال كل ما عليك فعله هو متابعة السطور الآتية.
أفضل طريقة لعمل الحواوشي
يمكنك استخدام المكونات التالية لصنع الحواوشي في مطبخك:
- كيلو دقيق.
- كوبان ماء.
- كوب زبادي.
- ملعقة ونصف سكر.
- ملعقة ونصف خميرة.
- كيلو لحم مفروم ممزوج بالدهن.
- كيلو بصل مقطع صغير.
- معلقة ونصف ملح.
- فلفل أسود حسب الحاجة.
- القليل من السكر.
- بهارات حواوشي من العطار.
- يرش جوزة الطيب.
- فلفل أخضر حار.
طريقة عمل الحواوشي
نقدم إليكم طريقة سهلة لتحضير الحواوشي في المنزل بخطوات سهلة لكل سيدة وسوف تصنعيه في أقل وقت وستحصلين على نتيجة مبهرة وهي:
- نقوم بتذويب السكر مع الخميرة ونتركها لفترة ربع ساعة في وعاء.
- نقوم بوضع الدقيق مع اللبن والملح والزيت ونقلب بشكل جيد ثم نضع ماء دافئة بالتدريج.
- نستمر في العجن حتى تلاحظين أن العجينة متماسكة ونتركها حتى تتخمر.
- بعد انتهاء مدة التخمير نقوم بتقسيم العجينة إلى دوائر متساوية.
- تأتي بعد ذلك تحضير خلطة اللحم المفروم بفرم بالبصل ووضعه على اللحم وكافة البهارات ونتركهم في الحلة على النار للتسوية.
- نقوم بعد ذلك بفرد دائرة من العجين ونضع عليها اللحم المفروم ونقوم بفرد دائرة أخرى عليها ونغلق الطبقتين بشكل جيد.
- نقوم بدهن وش الرغيف بالزيت ووضع السمسم على الوجه يعطيه طعم ونكهة رائعة.
- نضبط درجة حرارة الفرن على 180 ونتركه لمدة ربع ساعة داخل صينية ألمنيوم ونشغل الشواية على نار هادئة حتى يستوي.
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