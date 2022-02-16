طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل، تعد أسهل طريقة طبيعية ومنزلية من الممكن أن يتم الاعتماد عليها للخلص تماما من عيوب الجلد والحفاظ على مستوى نضارة البشرة، وتعتبر تلك الطريقة واحدة من بين أفضل الطرق الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن يتم تبييض البشرة تماما للتخلص من آثار البقع والكلف كما أن تلك التركيبة تعمل على إزالة أي تجاعيد من الجلد ولها أثر فعل في إكساب خلايا البشرة المستوى المطلوب من النضارة، وإليك عبر ما يلي من السطور القادمة أهم المعلومات عن الوصفة وفوائدها، وأهم ما يمكن استعماله للحصول على خليط الفازلين مع القرنفل لتبييض البشرة، مع توضيح أهم الخطوات لتحضير الخليط وأهم ما يمكن اتباعه للتطبيق.

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

أفضل الخلطات الطبيعية والتي تعمل على تبيض البشرة ومن دون أن يكون هناك أي آثار جانبية على الجلد هي تلك التركيبة الطبيعية والمتوفر فيه مكون الفازلين والذي يعد أقوى مرطب للجلد مع القرنفل الذي يعطي البشرة ملمس ناعم مع أفضل نتائج للنضارة والإشراقة السريعة للوجه ومكونات الخليط نذكرها من خلال ما يلي، من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة الممتازة من خلال اتباع ما يلي في الخطوات القادمة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من مكون زيت اللوز.

ملعقة من ماء الورد

ملعقة من النشا.

ملعقة من الليمون.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل

الخليط المبيض من الفازلين والقرنفل من أهم المواد الطبيعية المبيضة للجلد والتي من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال اتباع ما يلي من تلك الفقرات القادمة: