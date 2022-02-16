كأنك شيف إيطالي.. بيتزا ساندوتش سريعة التحضير سترامبولي إيطالي بكل أسرار النجاح

تعتبر البيتزا من الأكلات المفضلة لأطفالنا، لذلك سنقوم بعرض طريقة بيتزا ساندوتش سريعة التحضير وغير مكلفة ومكوناتها متواجدة لديك في مطبخك، حيث أن البيتزا من الأكلات التي تأخذ وقتاً طويلاً في عملها، فمن خلال المقال سوف نقوم بعرض أفضل طريقة لعملها، وستجدين أطفالك يطلبونها منك باستمرار، كل ما عليك تحضير المكونات الخاصة بالطريقة.

بيتزا ساندوتش سريعة التحضير

عندما تحتار الأمهات في عمل وجبة سريعة فغالباً ما تلجأ إلى عمل البيتزا، لذلك سوف نعرض عليك طريقة عمل بيتزا السهلة، وسريعة التحضير فيما يلي:

المكونات

قطعتين من البانيه.

حبة كبيرة من البصل الأحمر.

وحبة كبيرة من الفلفل الأخضر.

فلفل حار.

حبتين متوسطتين من الجزر.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

كمية مناسبة من المشروم.

ملعقة من ملح الطعام.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

بهارات دجاج.

زيتون ملون أو أسود حسب المتوفر منزوع النوى ومقطع.

كمية مناسبة من الجبن الموزريلا.

ساندوتش بيتزا هت

أولا قومي بتقطيع البانية إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك افرمي البصل فرماً جيداً.

ثم قطعي الفلفل إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك ابشري الجزر.

ثم في طاسة قومي بتسخينها وضعي الزيت بها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

بعد ذلك ضعي بها المشروم بعد تقطيعه.

ثم ضعي البصل وقلبي قليلاً.

بعد ذلك أضيفي الفراخ، ثم الفلفل المقطع، والجزر.

ثم قومي بوضع ربع كوب من الماء، وانتظري حتى تجف.

بعد ذلك أضيفي الفلفل الأسمر، وبهارات الفراخ.

ثم قومي بوضع البهارات المشكلة.

بعد ذلك ضيفي الملح حسب الرغبة.

ثم قلبي جيداً وانتظري حتى تنضج المكونات.

بعد ذلك احضري خبز فينو أو أي نوع خبز.

ثم افتحيه وضعي به كمية من الكاتشب.

بعد ذلك قومي بوضع الحشوة المجهزة.

ثم أضيفي على الوجه الجبن الموتزريلا.

بعد ذلك اضغطي على الخبز بيدك جيداً.

ثم ضعي الخبز في طاسة جريل بعد وضع الزبدة في أرضيتها وتذويبها.

بعد ذلك ضعي العيش بها وبعد أن يأخذ لون ذهبي قلبي على الوجه الآخر.

ثم خذي العيش وضعيه في طبق التقديم.

بعد ذلك قدميه بجانب المزيد من الكاتشب والبطاطس الأصابع المقرمشة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض أسهل طريقة لعمل البيتزا الغير مكلفة، والمعروفة ببيتزا ساندوتش سريعة التحضير، فقد عرضنا عليك أسهل المكونات للحشوة، ولكن يمكنك تبديلها بأي حشوة أخرى مناسبة لك ويحبها أطفالك.