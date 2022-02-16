نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقيقة لنفسك.. ماسك القهوة للتجاعيد سيعيد الحيوية والنضارة لوجهك ويخفي التجاعيد والخطوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة ماسك القهوة للتجاعيد حيث إن القهوة من المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، ولكنها أيضا تعتبر من أهم المكونات التي تستخدم في صنع مستحضرات التجميل الطبيعية المفيدة للبشرة فإنها تعمل كمضادات أكسدة، وتساعد على القضاء على الخلايا الميتة وتقليل الهالات السوداء، وتفتيح البشرة.

ماسك القهوة للتجاعيد

تحتوي القهوة على فوائد كثيرة للبشرة فإنها تعمل على تحسين البشرة بشكل رائع، ويمكنك صنع العديد من الأقنعة ومن أهمها ماسك لشد الوجه وإزالة التجاعيد، ويتم تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة.

قناع القهوة وزيت الزيتون

إليك أفضل قناع بأسهل طريقة كالتالي:

المكونات

نصف كوب من القهوة المطحونة جيداً.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

أولا أحضري وعاء مناسب وضعي المكونات بداخله واخلطيهم جيداً حتى يتكون خليط مناسب للفرد على البشرة.

بعد ذلك يتم وضع طبقة خفيفة من الخليط على الوجه، ويتم التدليك بحركة دائرية لمدة خمس دقائق.

ثم يتم إضافة طبقة ثانية من الخليط على الوجه.

بعد ذلك ويترك لمدة تتراوح بين ١٥ دقيقة إلى ٣٠ دقيقة.

ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً بالماء البارد، والصابون.

بعد ذلك يمكنك تكرار هذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوع.

خلطة القهوة وزيت جوز الهند

يتميز قناع القهوة بزيت جوز الهند والقرفة بتقشير خلايا الجلد الميتة وفرد التجاعيد، وطريقة إعداده كالآتي:

المكونات

50 جرام من زيت جوز الهند.

كوب من حبوب القهوة المطحونة.

نصف كوب من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

الطريقة

في وعاء مناسب قومي بإذابة زيت جوز الهند على نار هادئة.

بعد ذلك قبل غليان زيت جوز الهند يتم إضافة بقية المكونات ويتم الخلط جيداً باستخدام ملعقة خشبية.

ثم اغسلي وجهك جيداً ويتم وضع طبقة من القناع على الوجه، والرقبة، والتدليك بحركة دائرية خفيفة.

بعد ذلك يتم ترك القناع على الوجه لمدة عشرون دقيقة، ثم يتم غسله بالماء الدافئ.

يمكن تكرار هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع.

وفي الختام تعرفنا على بعض فوائد القهوة للبشرة عن طريق استخدامها في مستحضرات تجميلية طبيعية، وتعرفنا على طريقة تحضير ماسك القهوة للتجاعيد، وطريقة تحضير قناع القهوة بزيت جوز الهند والقرفة والسكر للحصول على بشرة جميلة خالية من التجاعيد.