طريقة مفصلة لعمل الكنافة بالموزاريلا في البيت بكل أسرارها وتكاتها بمكونات بسيطة

الكنافة بالجبنة الموزاريلا الغير تقليدية تعد من الحلويات المفضلة لدى الجميع، أنها تمتلك طعم مقرمش وبها حشو شهية بمزيج طري لزج من جبن الموزاريلا التي يعشقها جميع الأشخاص، تلك الوصفة الرائعة كسرت جميع القواعد فهي ذات طعم خيالي لا يمكن لأحد مقاومتها فهي واحدة من أفضل الوصفات التي ستحصل عليها على الإطلاق وهي حلوى شرق أوسطية شهيرة ويمكن العثور عليها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لذا إذا كنت ترغب في صنع كنافة لذيذة في المنزل فذلك هو كل ما تحتاجه.

طريقة مفصلة لعمل الكنافة بالموزاريلا

عليكِ سيدتي شراء المكونات التالية من أقرب مكان حتى تستطيعي صنع هذه الوصفة، وهي:

نصف كيلو كنافة خشنة.

425 جرام جبن ريكوتا.

كوب جبن موزاريلا مبشور.

نصف كوب سكر أبيض.

340 جرام زبدة غير مملحة.

طريقة تحضير الشربات

كوب سكر أبيض.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد.

للزينة الفستق.

طريقة تحضير الكنافة بالجبنة الموزاريلا

نقدم إليكم طريقة مفصلة في عمل الكنافة بالجبنة الموزاريلا في المنزل بخطوات سهلة يمكن لكل سيدة صنعها في مطبخها عن طريق اتباع الخطوات التالية بدقة وهي: