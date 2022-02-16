طريقة عمل بلح الشام في البيت باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة

يعد بلح الشام أحد أصناف الحلويات العربية وينتشر بكثرة في منطقة الشام ومصر والعديد من الدول العربية الأخرى، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناسبات الدينية مثل شهر رمضان الكريم والأعياد، وهي من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار وتصلح للتقديم في العديد من المناسبات العامة والخاصة مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتجمعات العائلية، ويمكنكم شرائها من محلات الحلويات أو إعدادها في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نزودكم بها يومياً ونتعرف من خلالها على أسرار أشهى وأشهر الأطباق العربية والعالمية.

المكونات اللازمة لعمل بلح الشام

أهم ما يميز حلويات بلح الشام هي المكونات التي تدخل في استخدامها وهي مكونات غير مكلفة وتتواجد في جميع البيوت، وتتمثل في التالي.

كيلوجرام من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

لتر من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

عدد خمسة بيضات.

كيس من الفانيليا.

كوب من دقيق السميد الناعم.

زيت نباتي.

قطر أو شربات.

خطوات إعداد بلح الشام في البيت

يمكنك الآن إعداد بلح الشام بسهولة كبيرة في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية.