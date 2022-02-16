اصنعي بنفسك كريم النشا والليمون المدهش في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا والليمون من الكريمات الطبيعية الخارقة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في وقت سريع، ودون إحداث أي أثار جانبية على البشرة مثل الكريمات الصناعية التي نقوم بشرائها من محلات التجميل أو الصيدليات، كما يعمل على إزالة البقع الداكنة والاسمرار الذي يظهر على البشرة ويشوه منظرها الجمالي، وطريقة تحضيره بالمنزل بسيطة جداً حيث تستطيع أي سيدة أن تقوم بصناعته بالمنزل بكل سهولة، وتوفر الكثير من الأموال التي يتم صرفها على شرائه، وتسبب الكريمات المصنوعة من مواد كيميائية حساسية للبشرة وحكة شديدة عند استخدامها لفترات طويلة، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية مثل كريم لبان الذكر، وكريم الكركم والفازلين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون بالمنزل بأبسط المكونات والإمكانات.

مكونات كريم النشا والليمون

يحتوي هذا الكريم الطبيعي على بعض المكونات الطبيعية المفيدة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يلي:-

ثلاثة حبات كبار من الليمون.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

كوب من الماء النقي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا والليمون بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نقطع حبات الليمون إلى قطع صغيرة الحجم، ثم نضعها في وعاء ونضيف إليها كوب من الماء. نضع الوعاء على النار حتى يصبح الليمون طري تماماً. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضع بداخله الليمون ونخلطه جيداً حتى يصبح الخليط ناعم تماماً. نضيف النشا إلي خليط الليمون، ثم نضيف إليهم فنجان من الماء ونضعهم على النار ونتركهم مدة ٥ دقائق مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نقوم بإحضار علبة فارغة، ثم نضع الكريم بداخلها، ثم نضعها في الثلاجة حتى تصبح متماسكة. نغسل المناطق التي نريد دهنها بالكريم بالماء، ثم ندهنها بالكريم ونتركها حتى يتغلغل الكريم داخلها ونتخلص من البقع والتجاعيد. نغسل البشرة جيداً حتى نتخلص من الكريم، وسوف نلاحظ الفرق من أول استخدام.

فوائد كريم النشا والليمون

هناك فوائد لا يمكن حصرها لهذا النوع من الكريمات الطبيعية وهى كالتالي:-