نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإنقاص الوزن بشكل أسرع مع الحفاظ على صحتك أحرصي على تناول الوجبات في هذا الوقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن نزول الوزن بطرق عديدة مختلفة، ويرغبون في سرعة نزل الوزن من خلال الوصفات الطبيعية والطرق الفورية للوصول لنتائج اسرع، يجب علينا مراعات الصحة العامة للجسم مع نزول الوزن حتي لا نتعرض لمشاكل صحية قد تؤدي بضرر باعضاء الجسم، فعلينا اتباع نظام حياة صحي نستمر عليه وليس مجرد فترة قصيرة لنزول الوزن .

تبدأ بالتفكير فيما تاكله، مع اهمية اخيار وقت تناول الطعام، وقت تناول الوجبات مهم ويلعب دورًا فعال في عملية تنظيم حركة الأمعاء وتنظيم الهضم، سنقدم اليك طرق تساعدك في بناء نظام حياة دائم يساعد في إنقاص الوزن مع الحفاظ على صحة جسمك .

ياتي أوقات على معظمنا الاحساس والرغبة في تناول أطعمة في وقت متاخر من الليل أو اثناء النهار، وقتها تحتاج تناول الوجبة الخفيفة، وأظهرت الأبحاث أن الوقت المناسب والأفضل لتناول الوجبات الخفيفة هو وقت ما بين الساعة 9:30 صباحًا أو 11 صباحًا، وأيضًا الساعة 3 صباحًا، وفي هذه الأوقات تكون إرادتنا ضعيفة، وتناول وجبة خفيفة في هذا الوقت عند الشعور بالجوع مهم جداً، مع العلم أن يجب أن الوجبة تكون تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف وقليلة الكربوهيدرات، وذلك لعدم زيادة الوزن وأن الشخص يتمتع بصحة جيدة وأن يعيش حياة صحية .

وفي حالة تقليل الوجبات الخفيفة أو يمتنع الشخص عن تناول الطعام لفترات طويلة تجعله يشعر بالجوع إلى الإفراط في تناول الوجبات الأساسية، والشعور بالرغبة تناول أطعمة غير صحية ولا تناسب النظام الغذائي الصحي .

الإلتزام بوجبات الطعام الإساسية

عدم تناول الوجبات الأساسية أو إنقاص عددها لا علاقة له بتقليل كمية الطعام في الوجبة، ذلك يؤدي إلى ضعف التمثيل الغذائي وزيادة الشعور بتناول الاطعمة الغير صحية، كمثل تخطي وجبة الإفطار إلى الزيادة في تناول الطعام أثناء اليوم وتقليل عملية التمثيل الغذائي، وأظهرت الدراسات التي تمت في جامعة أوساكا أن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة العشاء يكونوا من المدخنون بشراهة، كما أن في حالة تخطي وجبة الغداء والعشاء يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

تقليل السعرات الحرارية

من أهم الخطوات لفقدان الوزن هي تقليل السعرات الحرارية، وحرق السعرات الحرارية أول بأول حتي لا تخرن في شكل دهون، فالأفراط في الطعام يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن .

التوقيت المناسب لتناول الوجبات

الإلتزام بالتوقيت المناسب في تناول الوجبات على مدار اليوم من اهم الخطوات في الطريق لإنقاص الوزن، فوجبة الإفطار لابد من تناولها خلال ساعة من الإستيقاظ وذلك من الضروي، ووجبة الغداء يجب أن تكون ما بين الساعة 1:30 و 2 مساًء، أما وجبة العشاء تكون في حوالي الساعة 6 مساًء، وذلك التوقيت المناسب لتناول الوجبات لضمان عملية التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون بمعدل طبيعي، ويؤدي ذلك لتحسين الصحة واللياقة البدنية للشخص مما يعطي مظهر مناسب ومرضي له .