طريقة عمل الكنافة بالمانجو وصفة مميزة فى الفرن او فى كاسات واطباق والطعم خطير يجنن

تعد الكنافة من الحلويات الشرقية المميزة والمنتشرة فى مصر والوطن العربى. ويمكن إعداد وتحضير الكنافة بعدة وصفات وحشوات مختلفة حسب الرغبة. وحيث أن شهر رمضان المبارك على الأبواب. سوف نقدم طريقة مميزة فى عمل الكنافة فى المنزل بالمانجو. وهناك حشوات مختلفة مثل القشطة والكريمة والمكسرات والمهلبية تختلف طريقة الحشو حسب الاذواق. وترغب الامهات فى تحضير الكنافة بخطوات سهلة لتقديمها إلى الأسرة وفى المناسبات وسوف نوضح طرق عمل الكنافة فى الخطوات التالية.

خطوات وطريقة عمل الكنافة بالمانجو

تعتبر طريقة عمل الكنافة بالمانجو من الذ واشهى الوصفات فى عمل الكنافة وتتميز بالمذاق الرائع والشهى الجميل. ونوضح في الخطوات التالية مكونات وطريقة عمل الكنافة بالمانجو.

مكونات الكنافة بالمانجو

مقدار كيلو من الكنافة.

كوب ونصف من السمن أو الزبدة.

مع كوب من السكر.

ايضا كوبان ونصف من الكريمة المخفوقة.

كذلك ثلاث اكواب من المانجو المقطعة مكعبات او شرائح.

مكونات الشربات

كوبان من الماء ثم كوب ونصف من السكر. مع ملعقة عصير ليمون.

خطوات تحضير الكنافة بالمانجو

تحضير الشربات

يتم وضع الماء والسكر فى وعاء على نار متوسطة حتى الغليان ثم اضافة عصير الليمون .

تقليب المكونات حتى نحصل على قوام ثقيل ثم ترفع من على النار وتترك جانبا.

تحضير الكنافة

خلط الزبدة او السمن مع السكر ثم اضافة الخليط الى الكنافة مع فرك الكنافة بالمكونات جيدا.ثم تقسم الكنافة الى قسمين .

نحضر صينية الفرن وندهنا ببعض الزبدة ثم نقوم بفرد طبقة من الكنافة جيدا والضغط عليها.

وضع طبقة الكريمة على طبقة الكنافة مع ترك مسافة واحد إلى اتنين سم من الحواف حتى لا تتسرب الكريمة.

بعد ذلك وضع طبقة من شرائح المانجو على الكريمة مع ترك نصف كمية المانجو للتزين.

فرد الطبقة الثانية من الكنافة مع ضغط الحواف جيدا حتى تصل الطبقة الأولى وتتماسك معها.

تسخين الفرن مسبقا على 180 درجة ثم وضع صينية الكنافة فى الفرن وتترك حتى تاخذ اللون الذهبى الجميل.

تخرج الكنافة من الفرن ويوضع عليها مقدار مناسب من الشربات.

نقوم بوضع باقى الكريمة على سطح الكنافة ثم وضع شرائح المانجو الباقية وتقطع الكنافة وتقدم بعد ذلك.

ملحوظة