زي الجاهز.. طريقة عمل الميلفاي وسر العجينة الأصلية واعملي كل الحلويات وفرحي أسرتك

تبحث الكثير من الأمهات عن عمل الحلوى اللذيذة والسهلة وتعتبر طريقة عمل الميلفاي من أسهل طرق تحضير الحلوى، ويعتبر الميلفاي من من الحلويات فرنسية الصنع، ومن خلال المقال سوف نوضح لك أسهل طريقة لعمله وبمكونات متوفرة لديك في مطبخك حتى لا تقوم بشرائه مرة أخرى، وذلك حتى تضمني صحة أولادك من خلال نظافة المكونات.

طريقة عمل الميلفاي

بإمكانك تحضير حلوى سهلة وبسيطة لأولادك حيث أن حلوى الميلفاي تعد أولى هذه الحلويات التي يمكنك صنعها بيدك بكل سهولة، وإليك أفضل طريقة لعملها فيما يلي:

مقادير عجينة الميلفيه

كوبان إلا ربع من الزبدة الصفراء.

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من السكر الأبيض.

ونصف كوب من الماء الفاتر.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الميلفاي

أولاً قومي بوضع الزبدة الصفراء داخل الثلاجة حتى تتماسك جيداً.

اخرجيها بعد أن تتماسك وضعي كوبان منها بالإضافة إلى نصف كوب الدقيق الأبيض، وقومي بعجنهم بيدك او بالعجان الكهربائي.

بعد ذلك ادخليها في الثلاجة مرة أخرى.

ثم ضعي الدقيق المتبقي مع باقي كمية الزبدة الصفراء المجمدة.

بعد ذلك أضيفي اليهم عصير الليمون.

ثم قومي بوضع الماء الفاتر، واعجني جيداً.

بعد ذلك ضعي عليهم الملح الأبيض، والسكر واكملي عجن.

ثم قومي بوضع الخليط الموجود في الثلاجة على المكونات الموجودة.

بعد ذلك قلبيهم جيداً وادخليها في الثلاجة.

ثم اخرجيها بعد مرور ساعة.

بعد ذلك رشي الرخام بالدقيق.

ثم افردي العجين باستخدام عصاة فرد العجين.

بعد ذلك رشي دقيق على العجين، ثم طبقيه، ثم افرديها مرة أخرى.

ثم كرري الفرد والتطبيق مرات عديدة.

بعد ذلك قومي بإدخالها في الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة.

ثم اخرجيها و اخبزيها في الفرن.

بعد ذلك يمكنك حشوها بالمربى أو الشكولاتة، وذلك بتذويب الشوكولاتة على حمام ماء، ثم بعد أن يبرد عجين الميلفاي قومي بحشوها بين طبقات متعددة.

ثم ادخليها الثلاجة مرة أخرى، وبعد ربع ساعة قدميها مع كوب من الشاي.

في النهاية قد نكون تحدثنا عن طريقة عمل الميلفاي في المنزل بكل سهولة، كما عرضنا طريقة حشوه الشوكولاتة، ويمكنك تقديمه في الإفطار كوجبة خفيفة أو قدميها إلى ضيوفك في العزائم لتجعل كل من يتذوقها يسألك عن طريقتها.