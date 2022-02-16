وصفة الجدات.. صينية البطاطس بالفراخ المتبلة بسر التتبيلة الأصلية أسرع وأسهل وجبة

صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات السهلة البسيطة السريعة وهي من الأكلات المصرية التي يفضلها الكبار والصغار، إضافة إلى أنها وجبة غذائية متكاملة نظرًا لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة مثل الكربوهيدرات والبروتين إضافة إلى القيمة الغذائية العالية الموجودة في الخضار، يمكن أن تقدم مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية وطبق سلطة خضراء.

صينية البطاطس بالفراخ

يمكن إعدادها بخطوات سهلة وبسيطة ونتائج مذهلة وهي وجبة غنية بالعديد من العناصر المفيدة كل ما عليك فعله اتباع التالي:

المقادير:

كيلو بطاطس.

دجاج مقطع إلى أربع أو ثماني قطع حسب الرغبة.

2 بصلة مقطعة شرائح.

4 حبات من الجزر مقطع شرائح.

عدد 2 من الطماطم مقطعة شرائح.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحلو مقطعة شرائح.

1 حبة من الفلفل الحامي حسب الرغبة.

5 فصوص ثوم.

ليمونة.

1 ملعقة من الزبدة.

2 كوب من مرقة الدجاج أو الماء.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الحبهان المطحون.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة من الكاري.

رشة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

ورق لاوري.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بطاطس بالدجاج

نحضر وعاء كبير ونضع فيه البصل والثوم والليمون والبهارات المشكلة وتخلط جيدًا حتى يمتزجان تمامًا.

بعد ذلك يتبل الدجاج بنصف كمية الخليط السابق وتخلط جيدًا بالمكونات للتأكد من وصول التتبيلة لكل قطع الدجاج وتترك لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك ثم نحضر وعاء كبير ونضع فيه الخضار المشكل والبطاطس والطماطم والجزر والفلفل.

ثم نضيف عليها باقي التتبيلة السابقة وتقلب جيدًا حتى يختلطان تمامًا ويفضل تركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك نرص الصينية بالخضار في الأسفل ثم الدجاج في الأعلى.

ثم نضع الزبدة على المرقة وتقلب جيدًا ثم نضيفها إلى الصينية.

بعد ذلك ترفع الصينية على نار عالية لمدة 10 دقائق حتى تغلي.

ثم تغلف بورق الفويل ويتم وضعها في فرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة مع مراعاة متابعتها إذا احتاجت إضافة بعض المرق.

بعد ذلك نرفع ورق الفويل ونضع الصينية تحت الشواية لدقائق معدودة حتى تتحمر.

في نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ حيث تم توضيح خطوات إعدادها بسهولة، وهي من الأكلات المميزة والبسيطة التي يعشقها الجميع وهي واحدة من أشهر الأكلات المناسبة في العزومات وتزين بها الموائد.