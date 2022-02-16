طريقة عمل الكبدة البانية الشهية واللذيذة المقرمشة فى المنزل بطريقة سهلة

تعتبر الكبدة من الاطباق الشهية واللذيذة والمنتشرة بكثرة فى مصر والوطن العربى. وتتميز الكبدة بانها غنية بالعناصر والقيمة الغذائية العالية وتم جسم الانسان ببعض العناصر الهامة جدا مثل الحديد والبروتينات والفيتامينات. وهذه العناصر تعمل على حماية الجسم من فقر الدم وتعد الكبدة بعدة وصفات مختلفة ولكن سوف نقدم فى الخطوات التالية طريقة عمل الكبدة البانيه بالبقسماط بخطوات بسيطة.

خطوات تحضير الكبدة البانيه بالبقسماط زى المحلات

تستخدم بعض المكونات بجانب الكبدة لكى تعطى المذاق والطعم الرائع والشهى وتقديم الكبدة الى افراد الاسرة بطريقة مختلفة ومميزة. ونستخدم بعض البهارات والبقسماط والدقيق والنشا من أجل تحضير وجبة كبدة بانية لذيذة كما فى الخطوات التالية.

مكونات الكبدة البانية

مقدار كيلو من الكبدة مقطعة إلى شرائح متساوية فى السمك والحجم.

ثم كوبان من البقسماط.

مع كوب من الدقيق.

ايضا نصف كوب من النشا.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان من الكزبرة.

ثم ملعقتان من الكمون.

مع ملعقة من الثوم البودر.

ايضا ملعقة من البابريكا.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الملح.

ثلاث حبات من البيض المخفوق.

كمية من الزيت للقلى.

خطوات تحضير وعمل الكبدة البانية بالبقسماط