افضل طرق عمل الكيكة الهشة الاسفنجية الرائعة بالبرتقال فى المنزل بخطوة واحدة والطعم الرهيب

تعد كيكة البرتقال من اشهر واكثر انواع الكيكات انتشارا وطلبا من الكثير من الأشخاص. ومع اقتراب شم النسيم ترغب الكثير من الأمهات وربات البيوت فى إعداد وتحضير كيكة البرتقال. الهشة و الإسفنجية اللذيذة فى المنزل من اجل تقديمها الى افراد الاسرة. حيث تقدم كيكة البرتقال فى كثير من الأعياد والمناسبات. لما تتميز به من طعم ومذاق رائع كما انها تعد بمكونات بسيطة ولا تحتاج الى تكلفة وجهد. وسوف نذكر طريقة عمل كيكة البرتقال فى الخطوات التالية.

خطوات وطريقة عمل كيكة البرتقال الهشة الرائعة

يمكن إعداد وتحضير كيكة البرتقال فى المنزل بأكثر من طريقة وذلك باستخدام كمية كبيرة من عصير البرتقال واستعمال الزيت بدل من السمن وكذلك استخدام الدقيق المخصص لعمل الكيك. وحتى يمكنك سيدتي من تحضير كيكة مميزة وشهية ما عليكى غير اتباع الخطوات والمقادير اللازمة فى طريقة العمل.

مكونات عمل كيكة البرتقال الهشة والاسفنجية

مقدار نصف كيلو من الدقيق الخاص بالكيك.

ثم ملعقتان من البيكنج بودر.

ايضا ملعقة من الفانيليا.

مع اربع حبات من البيض.

كذلك كوب من عصير البرتقال.

مع ملعقتان من مبشور البرتقال.

ثم كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الزيت .

ملعقة صغيرة بيكربونات.

ايضا ثلاث ارباع كوب من الحليب او الزبادى.

رشة من الملح

خطوات وطريقة التحضير

خفق البيض والحليب والسكر والفانيليا والزيت بواسطة المضرب الكهربائى فى وعاء كبير. ثم اضافة بشر البرتقال مع الخلط.

كذلك خلط الدقيق والبيكنج بودر البيكربونات والملح جيدا معا حتى تتجانس المكونات.

ثم اضافة الخليط تدريجيا الى مزيج البيض والسكر مع خفق المكونات باستمرار.

تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة.

نجهز قالب الفرن وندهنه ببعض الزيت والزبدة مع رشة من الدقيق.

يتم سكب خليط الكيك فى قالب الفرن وتوزيعة جيدا.

وضع القالب فى الفرن ويترك من ثلاثين إلى اربعين دقيقة حتى النضج وتأخذ الكيكة اللون الذهبى اللامع.

بعد ذلك تخرج الكيكة من الفرن وتترك حتى تبرد بعض الوقت ثم تقطع وتقدم فى اطباق الحلويات بجانب المشروبات الساخنة.

ملاحظات هامة فى عمل الكيك