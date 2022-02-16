طريقة عمل بريانى الدجاج بالارز على الطريقة السعودية مع اسرار خلطة وتتبيلة المطاعم

تعد وجبة بريانى الدجاج من الذ واطعم الوجبات مع خلطة الأرز والبهارات. وتعد وجبة البرياني من الوجبات المشهورة والمنتشرة في دول الخليج والوطن العربي. كما أن وجبة البريانى من الوجبات المفيدة والتى تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية والهامة. ويمكن للسيدات وربات البيوت اعداد وتحضير بريانى الدجاج فى المنزل بخطوات سهلة على طريقة المطاعم السعودية. وسوف نوضح طريقة عمل بريانى الدجاج في الخطوات التالية.

خطوات وطريقة عمل بريانى الدجاج الشهى واللذيذ

سوف نوضح مكونات التتبيلة والبهارات اللازمة لعمل الدجاج وكذلك مكونات و بهارات الارز. وما عليكى سيدتى الا اتباع المقادير وخطوات العمل للحصول طعم مميز وشهى.

مكونات الدجاج والتتبيلة السرية

مقدار حبتان من الدجاج .

ثم ثلاث ارباع كوب من الزبادى.

مع ست حبات من الثوم المفروم.

ايضا ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.

مع حبتان من البصل المفروم.

كذلك ثلاث قرون من الفلفل الحار.

أربع ملاعق من السمن او الزيت.

ثم ملعقة صغيرة من الهيل.

مع ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ملعقة من الكمون.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

خمس ورقات من اللورى.

ثلاث ورقات من النعناع.

مع ملعقة من الملح.

ثم ملعقة من القرفة.

ايضا ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

مكونات الارز

ثلاث اكواب من الارز البسمتى.

مع حبة من البصل المفروم. م

لعقتان من السمن او الزيت.

ملعقة من الملح.

ثم ملعقة من الزعفران.

مع ملعقة صغيرة ماء الورد.

كذلك ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ايضا نصف ملعقة من القرفة والقرنفل المطحون.

كوب من اللوز. كوب من الزبيب

ثم كوب من المكسرات حسب الرغبة.

خطوات وطريقة التحضير

طريقة عمل الدجاج

نقوم بوضع السمن او الزيت فى وعاء ثم نضع البصل حتى يتغير لونة ثم اضافة الثوم و التقليب حتى تأخذ المكونات اللون الذهبى.

بعد ذلك يتم اضافة جميع بهارات الدجاج والفلفل الحار مع التقليب المستمر ثم اضافة الدجاج المقطع حسب الرغبة ويتم تقليب المكونات جيدا.

اضافة الطماطم ثم التقليب واضافة الزبادى والنعناع مع تقليب الدجاج جيدا فى الخليط.

اضافة اربع اكواب من الماء وترك المكونات على نار متوسطة حتى تمام النضج.

مع مراعاة اضافة بعض الماء الدافى عند الحاجة والحصول على بعض المرق .

طريقة عمل الارز

يتم غسل الأرز عدة مرات ونقعه فى الماء مع ماء الورد والزعفران ربع ساعة.

فى وعاء نضع الزيت اضافة البصل ثم اضافة اللوز والتقليب حتى يتغير اللون.

يتم وضع جميع بهارات الارز مع التقليب بعض الوقت ثم اضافة الارز بعد تصفيته من ماء النقع.

نقوم بتصفية مرق الدجاج ثم اضافة اربع اكواب من المرق ويمكن اضافة بعض الماء اذا لم يكفى مرق الدجاج وتقليب المكونات.

يغطى الوعاء على نار عالية حتى تغلى المكونات ثم تهدئة النار.

عندما يفارب الارز على تشرب الماء يتم وضع قطع الدجاج على سطح الأرز ويغطى الوعاء ويترك حتى تمام النضج.

بعد النضج يتم رفع قطع الدجاج جانبا وإفراغ الأرز فى صينية تقديم الطعام ثم رص قطع الدجاج ورش بعض المكسرات على السطح.

تقدم الوجبة بجانب السلطات والصوص والفلفل وشرائح البصل وبالهناء والشفاء.

ملحوظة

يمكن اضافة الكركم الى جزء من الارز اثناء التسوية و جزء من الزعفران المنقوع على جزء اخر من الأرز للحصول على الارز الاصفر والاحمر.