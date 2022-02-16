طريقة سهلة لعمل الكوسة بالبشاميل في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة

الكوسة من أهم الخضروات اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، والتي يتم تحضيرها بأكثر من شكل، كما أنها تتمتع بفوائد هامة جدًا للجسم، ومن أهم الوصفات اللذيذة المميزة هي الكوسة بالبشاميل والتي لها طعم رائع وشكل مختلف، ويمكن تقديمها في العزائم المختلفة أو كوجبة غداء مميزة في المنزل للأسرة وطريقة تحضيرها هي موضوع هذا المقال.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

طريقة قد تكون من أهم الأصناف المميزة، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية وذلك لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المتنوعة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل كوسة بالبشاميل

مكونات صينية الكوسة

كيلو ونصف من الكوسة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة المعصجة.

بصلتين كبار الحجم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

مكونات البشاميل

كيلو من اللبن الحليب.

أربع ملاعق من الدقيق.

بيضة واحدة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

رشة من الزعتر.

طريقة التحضير